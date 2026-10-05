Đức chi 1 tỷ euro cho Ukraine giữa “mưa” drone Nga, tuyên bố không bị đe dọa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng nhau đi bộ và đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Ukraine hy sinh, tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine, ngày 4/10. Ảnh: Reuters.

Đức sẽ không để bị đe dọa đến mức phải từ bỏ sự ủng hộ dành cho Ukraine, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố hôm Chủ nhật, đồng thời công bố thêm 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Kiev trong chuyến thăm diễn ra giữa lúc Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích bằng drone.

Còi báo động không kích và những tiếng nổ liên tục vang lên khắp thủ đô Ukraine khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm một đài tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 4 năm, cũng như Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine, nơi ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone hồi tuần trước.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tập kích bằng drone nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine, nhắm tới hệ thống viễn thông, điện lực, giao thông và các mục tiêu quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Merz cho rằng Moscow đang tìm cách làm suy giảm tinh thần của người dân Ukraine, đồng thời công bố khoản viện trợ 350 triệu euro để sửa chữa hệ thống năng lượng. Ông khẳng định Đức vẫn là quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.

Các thỏa thuận với doanh nghiệp Đức trị giá 6,6 tỷ euro

“Chúng tôi làm điều này không chỉ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mà còn vì lợi ích sâu sắc của chính chúng tôi, bởi đây là vấn đề liên quan đến an ninh của châu Âu”, ông Merz nói.

“Điều này cho thấy chúng tôi sẽ không bị đe dọa”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Nga bác bỏ các cáo buộc về chiến tranh lai, cho rằng những cáo buộc này không có cơ sở và là sản phẩm của “chứng cuồng Nga”.

Giới chức Đức cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng ông Merz trong chuyến thăm đã ký 14 thỏa thuận với chính phủ và doanh nghiệp Ukraine, với tổng giá trị khoảng 6,6 tỷ euro.

Trong số các thỏa thuận, Ukraine ký với Diehl Defence của Đức hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không IRIS-T, thỏa thuận với Hensoldt về thiết bị radar và hợp tác với Quantum Systems về các drone đánh chặn drone phản lực.

“Điều quan trọng trong chuyến thăm này là không chỉ Đức đang giúp Ukraine, mà Ukraine cũng đang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các đơn đặt hàng của mình”, ông Zelensky nói. “Đó là việc làm cho nước Đức.”

Tổng thống Zelensky đánh giá tích cực mẫu drone đánh chặn động cơ phản lực mới có tên SPYS do Quantum Systems phát triển, cho rằng loại vũ khí này đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn.

Ông cho biết Ukraine và Đức đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn mà trước đó ông từng nói sẽ bao gồm sản xuất drone, tên lửa và các phần mềm liên quan.

Ông Zelensky tuyên bố đáp trả

Từ mùa hè, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Ukraine, sử dụng hàng chục drone tấn công tốc độ cao trang bị động cơ phản lực. Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại drone này do chúng nhanh hơn đáng kể so với các phiên bản sử dụng động cơ cánh quạt trước đây.

Một trong những cuộc tập kích của Nga hôm 4/10 đã đánh trúng cầu phía Bắc bắc qua sông Dnipro, làm hư hại mặt đường, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trên Telegram. Vụ nổ khiến 2 người bị thương và làm hư hại hệ thống cung cấp nước nóng trong khu vực.

Tổng thống Zelensky cho rằng việc Nga tăng cường các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất phát từ những thất bại mà Moscow phải đối mặt trên chiến trường, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả.

Ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn buộc người dân phải rời khỏi các thành phố lớn của Ukraine.

“Nếu những cây cầu của chúng tôi sụp đổ, chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua tình thế này, nhưng người dân của ông ấy cũng sẽ phải cảm nhận điều đó... Đây là mức độ leo thang tối đa của cuộc chiến này”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Nga đã liên tục tấn công các cây cầu ở Kiev từ tuần trước nhằm làm gián đoạn kết nối giữa hai bờ thủ đô cũng như các tuyến hậu cần giữa miền trung và miền đông Ukraine.

Ông Merz kêu gọi chấm dứt "cuộc chiến vô nghĩa"

Tổng thống Zelensky cho biết Đặc phái viên Mỹ về hòa bình Steve Witkoff đã nhắn tin, thúc giục nối lại các cuộc đàm phán ba bên trong thời gian sớm nhất.

Ông cho biết Ukraine sẵn sàng gặp các bên trong tháng này và hy vọng Nga cũng sẽ tham gia. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng các đồng minh phương Tây cần gây thêm sức ép lên Moscow để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh.

Trước đó trong ngày, khi tới thăm Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, Thủ tướng Merz kêu gọi “chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này”.

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy tuần trước tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống vào các mục tiêu tại Ukraine, mà Nga cho là những đòn đáp trả nhằm vào các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Moscow đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao không nên tới Ukraine.

Theo Reuters