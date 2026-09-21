Đức chế tạo robot tự hành tác chiến cả trên mặt nước lẫn dưới lòng biển sâu

Công ty Quantum Systems của Đức đã giới thiệu các phương tiện không người lái hàng hải Seavex và Subvex, được thiết kế cho mục đích trinh sát, giám sát, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như tiến hành hoạt động chống lại các loại USV và UUV khác.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, buổi lễ giới thiệu USV Seavex và UUV Subvex đã diễn ra tại Bồ Đào Nha trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân quy mô lớn của NATO.

Seavex và Subvex được tích hợp hoàn toàn vào MOSAIC UXS, đây là một hệ thống được thiết kế để điều khiển nhiều phương tiện không người lái cùng lúc. Như vậy công ty đã tạo ra một mạng lưới tích hợp, có khả năng tác chiến cả trên không, mặt đất và trên biển.

“Chúng tôi bắt đầu từ trên không, sau đó mở rộng sang đất liền, và giờ đây đang tiến ra biển. Nhưng bước tiến thực sự không phải thêm một lĩnh vực mới, mà là kết nối chúng lại với nhau”, ông Florian Seibel - đồng CEO và người sáng lập Công ty Quantum Systems cho biết.

Cần nhấn mạnh, Seavex là một loại phương tiện không người lái tự hành trên mặt nước, được thiết kế để triển khai các nhiệm vụ trinh sát và giám sát kéo dài trên biển.

Robot đặc biệt này có khả năng tự hoạt động lên đến 2 tháng và được trang bị radar giám sát, radar phát hiện và đối phó phương tiện không người lái khác, cùng các cảm biến quang điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Điểm đáng chú ý chính là USV Seavex có thể phóng và thu hồi máy bay không người lái (UAV) trong khi cập bến, sạc pin và nhận dữ liệu nhiệm vụ từ UAV hoạt động cách xa.

Trong khi đó Subvex là một tàu ngầm không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm tự động dưới lòng biển ở độ sâu lên đến 6.000 m.

Được trang bị khí tài định vị thủy âm (sonar), cảm biến âm thanh và hệ thống xử lý dữ liệu tích hợp, Subvex có thời gian hoạt động liên tục lên đến 4 ngày trong quá trình di chuyển và hỗ trợ các hoạt động phân tán với nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau.

Chiếc tàu ngầm không người lái này cũng có thể duy trì hoạt động dưới đáy biển ở chế độ giám sát thụ động, cung cấp khả năng trinh sát dưới nước liên tục trong thời gian lên đến vài tuần.

Seavex và Subvex khi kết hợp sẽ mở rộng khả năng trinh sát từ mặt nước đến dưới biển sâu và có thể sử dụng cho nhiệm vụ như bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải trọng yếu, an ninh biên giới biển, giám sát chống tàu ngầm cũng như kiểm soát vùng biển khơi.

Việc tích hợp hai phương tiện Seavex và Subvex vào hệ thống MOSAIC UXS cho phép kết nối dữ liệu từ cảm biến trên các thiết bị và lĩnh vực khác nhau, trong một môi trường hoạt động duy nhất, tổ hợp này sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho Hải quân Đức trong tương lai.