Hai người bị nghi chuẩn bị tấn công một quán bar từng bị đánh bom hồi tháng 9. Nhà chức trách cho biết thiết bị nổ đã được vô hiệu hóa trước khi có thể được sử dụng.

Theo thông báo chung của Văn phòng Công tố Frankfurt và cảnh sát thành phố ngày 19/11, vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng 17/11 tại một chốt kiểm tra trên đường Miquelallee. Chiếc xe do người đàn ông 20 tuổi điều khiển, bên cạnh là một thiếu niên 17 tuổi. Khi kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn vật liệu nổ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các chuyên gia xử lý bom mìn thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Hessen được điều động đến hiện trường và vô hiệu hóa thiết bị. Chiếc xe cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cảnh sát Frankfurt hiện tăng cường kiểm tra an ninh chặt chẽ. Ảnh: Presseportal

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai nghi phạm bị cho là đang trên đường thực hiện một vụ tấn công nhằm vào một cơ sở kinh doanh trên phố Berger Straße. Địa điểm này từng bị một vụ nổ nhắm đến vào ngày 17/9. Cảnh sát nhận định kế hoạch tấn công mới có thể đã ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và việc kiểm tra phương tiện giúp ngăn chặn vụ việc.

Đáng chú ý, người đàn ông 20 tuổi đã nằm trong diện theo dõi của cơ quan điều tra từ trước. Anh ta bị nghi đóng vai trò điều phối hậu cần trong một loạt vụ nổ xảy ra tại Frankfurt và thành phố Offenbach vào các ngày 13, 14 và 17/9. Trong khi đó, thiếu niên 17 tuổi được cho là người trực tiếp thực hiện vụ tấn công đang được ngăn chặn.

Trước đó, hai nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ liên quan loạt vụ nổ trong tháng 9. Các vụ việc gây thiệt hại tài sản tại nhiều địa điểm, trong đó có một cửa hàng, quán shisha và các cơ sở kinh doanh. Theo cảnh sát, những vụ nổ này có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại Hà Lan và một nhóm khác ở khu vực Rhine-Main của Đức.

Nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng tội phạm bạo lực được thuê thực hiện, còn gọi là “Violence as a Service”. Đây là hình thức các nhóm tội phạm tìm kiếm, tuyển mộ người thực hiện hành vi bạo lực theo yêu cầu. Cảnh sát Hessen cho biết những người trẻ tuổi, thậm chí cả trẻ vị thành niên, có thể bị lôi kéo tham gia các hoạt động này.

Sau khi bị bắt, cả hai thanh niên được đưa ra trước thẩm phán tại Tòa án địa phương Frankfurt ngày 18/11. Theo đề nghị của công tố viên, tòa đã ban hành lệnh tạm giam đối với cả hai với cáo buộc thỏa thuận thực hiện hành vi gây ra vụ nổ bằng chất nổ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm làm rõ vai trò của từng người và mạng lưới đứng phía sau các vụ tấn công.