Đức cân nhắc hạ thuế nhiên liệu trước sức ép giá dầu tăng vọt

Một trạm xăng ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Houston (Mỹ), bà Reiche cho biết Đức đang thảo luận về phương án tạm thời hạ thuế giá trị gia tăng (VAT) đánh vào nhiên liệu từ mức 19% hiện nay xuống còn 7%.

Bà Reiche nhấn mạnh: "Tôi thấu hiểu những lo lắng của người dân mỗi khi phải đổ xăng vào buổi sáng. Đó là lý do chúng tôi đang bàn thảo nhằm đưa ra các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực nhất. Theo quan điểm của tôi, việc tạm thời giảm thuế VAT đối với nhiên liệu từ 19% xuống 7% là một cách tiếp cận hợp lý".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Đức cũng tái khẳng định đề xuất áp dụng cơ chế trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho các lái xe có thu nhập thấp. Bà kỳ vọng chính sách này sẽ kịp hoàn thiện để bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2027 tới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đã tăng vọt khoảng 20% trong tháng 9/2026. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa tìm được lối thoát, đồng thời Saudi Arabia phải đóng cửa một tuyến đường ống dẫn dầu trọng yếu do các cuộc giao tranh với lực lượng Houthi tại Yemen. Tại thị trường nội địa Đức, giá xăng bán lẻ tại các trạm bơm cũng vừa thiết lập mức kỷ lục mới vào đầu tuần này.

Làn sóng bất bình của cử tri đối với giá nhiên liệu phi mã đang tạo áp lực chính trị rất lớn lên chính phủ. Trước đó, hồi tháng 5/2026, Chính phủ Đức từng áp dụng chính sách giảm thuế nhiên liệu trong thời hạn 2 tháng. Tuy nhiên, chính sách này vừa hết hiệu lực thì các đợt đụng độ tái bùng phát tại khu vực Trung Đông lại tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao trở lại.