Đức cạn kiệt hệ thống Patriot viện trợ cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây tuyên bố Berlin hiện không còn khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot cùng tên lửa đánh chặn cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine gia tăng, khiến Kiev đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí phòng thủ nghiêm trọng trước thềm mùa đông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duc-can-kiet-he-thong-patriot-vien-tro-cho-ukraine-246261109094901404.htm