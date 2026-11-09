Đức cạn kiệt hệ thống Patriot viện trợ cho Ukraine

Giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh, với bitcoin và ether cùng chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng.