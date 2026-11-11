Đức cấm UAV và hạn chế xe Trung Quốc tại các cơ sở quân sự

Các UAV Trung Quốc, trong đó có UAV của DJI, bị cấm sử dụng tại các doanh trại quân đội Đức. (Nguồn: Bloomberg)

Theo tạp chí Der Spiegel ngày 10/11, lệnh cấm UAV được áp dụng trên toàn quân đội Đức, yêu cầu các đơn vị lập tức ngừng sử dụng những thiết bị đã mua từ các nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có hãng DJI.

Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận biện pháp này, cho biết, các mẫu UAV Trung Quốc sẽ được loại khỏi biên chế và thay thế bằng sản phẩm nội địa hoặc các nước châu Âu khác trong thời gian sớm nhất.

Berlin lo ngại các thiết bị này có thể truyền dữ liệu nhạy cảm, bao gồm thông tin về hoạt động huấn luyện, hình ảnh doanh trại, thao trường và thậm chí cả hệ thống vũ khí của quân đội Đức, tới các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Đức không tiết lộ số lượng UAV Trung Quốc được mua phục vụ huấn luyện kể từ năm 2024, viện dẫn lý do an ninh quân sự. Tuy nhiên, một số nguồn tin trong quân đội ước tính, các chỉ huy đơn vị trên cả nước đã mua hàng nghìn thiết bị loại này. Các mẫu được sử dụng có DJI Matrice M30T, bên cạnh nhiều sản phẩm khác của hãng.

Theo Der Spiegel, trong chiến lược phát triển UAV năm 2024, Bundeswehr từng lập danh sách các mẫu thiết bị được phép mua trực tiếp trên thị trường, trong đó có một số sản phẩm của DJI. Việc mua sắm được phân cấp cho các chỉ huy địa phương và không có cơ chế giám sát tập trung để theo dõi từng đơn vị đã mua những mẫu nào. Điều này khiến quân đội Đức sau đó phải áp dụng lệnh cấm trên diện rộng.

Trước khi quyết định trên được đưa ra, nội bộ quân đội Đức đã tranh luận trong nhiều tháng về nguy cơ an ninh từ việc sử dụng UAV Trung Quốc trong huấn luyện. Bộ Quốc phòng ban đầu cho rằng, hoạt động của các thiết bị này tại doanh trại và thao trường được kiểm soát chặt chẽ, chỉ diễn ra ở những khu vực không có thông tin nhạy cảm về an ninh.

Một số UAV được dùng trong các khóa huấn luyện nhập môn cho phi công điều khiển thiết bị bay không người lái, số khác được sử dụng làm mục tiêu tập luyện cho các hệ thống phòng thủ chống UAV.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin được Der Spiegel dẫn lại, Cơ quan Phản gián Quân sự Đức (MAD) được cho là đã phát hiện dấu vết kỹ thuật số cho thấy dữ liệu bị trích xuất khỏi một số UAV từng được quân đội sử dụng. Một nguồn tin nội bộ cho biết đã có những dấu hiệu cụ thể về hoạt động do thám, song chưa có thông tin xác nhận liệu các thiết bị này đã thực sự bị sử dụng để thu thập dữ liệu nhạy cảm hay chưa.

Ngoài UAV, quân đội Đức cũng áp đặt các hạn chế đối với xe ô tô do Trung Quốc sản xuất khi đi vào doanh trại và các cơ sở quân sự. Theo Der Spiegel, danh sách các mẫu xe không được phép vào những khu vực an ninh cao đã được phổ biến trong quân đội, bao gồm một số dòng xe của BYD, Geely và NIO. Quân nhân sở hữu những phương tiện này phải đỗ xe bên ngoài doanh trại và đi bộ vào bên trong.

Biện pháp trên xuất phát từ lo ngại hệ thống cảm biến và camera được trang bị trên ô tô có thể ghi lại hình ảnh, dữ liệu tại các cơ sở quân sự rồi truyền tới các cơ quan an ninh Trung Quốc.

Der Spiegel dẫn một vụ việc gần đây tại Na Uy làm cơ sở cho những quan ngại này. Trong cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ Hovedstad từ ngày 14-18/9, với sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ, quân đội Na Uy phát hiện các xe cho thuê do Trung Quốc sản xuất đã ghi lại hình ảnh tại khu vực diễn tập, trong đó có hoạt động kiểm tra an ninh ở cổng một doanh trại.

Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng với quyết định trên.