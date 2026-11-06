Đức bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng mới, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5/11 đánh giá cao bản lĩnh, khả năng ra quyết định nhanh chóng và năng lực triển khai nhiệm vụ hiệu quả của ông Freuding trong bối cảnh quân đội Đức đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Freuding dự kiến nhậm chức vào tháng 2/2027, thay thế Tướng Carsten Breuer, người vừa được lựa chọn làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tân Tổng Tham mưu trưởng Christian Freuding từng tham gia các chiến dịch quân sự tại vùng Balkan, Afghanistan và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chiến lược tại Bộ Quốc phòng Đức.

Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, ông được giao chỉ đạo đơn vị đặc biệt chuyên trách điều phối các nguồn lực viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái vào chiến thuật tác chiến của quân đội Đức.

Trên cương vị mới, ông Freuding sẽ đối mặt với yêu cầu hiện đại hóa toàn diện lực lượng vũ trang Đức trong bối cảnh Berlin dự kiến bố trí ngân sách quốc phòng lên tới khoảng 780 tỷ euro từ nay đến năm 2030.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm kế hoạch gia tăng quy mô quân thường trực từ 190.000 lên 260.000 người vào năm 2035, mở rộng lực lượng dự bị và hoàn tất việc triển khai lữ đoàn thường trực gồm 5.000 quân tại Lit-va vào cuối năm tới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Đông Âu.