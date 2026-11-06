Đức bổ nhiệm tân Tổng Tham mưu trưởng quân đội

Tư lệnh Lục quân Đức Christian Freuding sẽ đảm nhận cương vị Tổng Tham mưu trưởng quân đội nước này từ tháng 2/2027, kế nhiệm Tướng Carsten Breuer. (Nguồn: Financial Times)

Ông Christian Freuding sẽ kế nhiệm Tướng Carsten Breuer, người vừa được lựa chọn làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân Đức từ tháng 10/2025, Trung tướng Freuding từng phụ trách nhiều năm việc điều phối hoạt động cung cấp vũ khí của Berlin cho Ukraine.

Trong thời gian này, ông thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ quân sự mới được thử nghiệm trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Christian Freuding cũng là người khởi xướng việc thành lập một trung đoàn máy bay không người lái trong quân đội Đức.

Đánh giá về quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhận định Trung tướng Freuding là người đại diện cho tinh thần đoàn kết và các giá trị cốt lõi của lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr).

Bộ trưởng Pistorius cũng đánh giá cao bản lĩnh, khả năng ra quyết định nhanh chóng và năng lực triển khai nhiệm vụ hiệu quả của vị tướng này trong bối cảnh quân đội Đức đang đối mặt với nhiều thách thức.

(theo Reuters)