Sư đoàn Xe tăng số 10 của Đức đã thay đổi phương án đưa lực lượng tới Litva tham gia cuộc diễn tập Grand Eagle 2026, từ cơ động bằng đường bộ qua Ba Lan sang vận chuyển bằng đường sắt.

Báo Bild ngày 23/11 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết quyết định được đưa ra vào phút chót, sau những cuộc tham vấn trong nội bộ NATO.

Theo kế hoạch ban đầu, các đơn vị xe tăng Đức sẽ tự di chuyển bằng đường bộ qua lãnh thổ Ba Lan. Tuy nhiên, phương án này sau đó bị thay thế.

Một nguồn tin quân sự cho biết Berlin lo ngại hình ảnh công khai về đoàn xe tăng hướng tới sườn đông NATO có thể bị Nga xem là hành động khiêu khích.

Một đại diện NATO nói rằng liên minh thường xuyên đánh giá các quy trình triển khai lực lượng nhằm duy trì khả năng răn đe, đồng thời tránh những hành động có thể bị coi là gây hấn không cần thiết.

Bộ Quốc phòng Đức khẳng định việc thay đổi phương thức vận chuyển không phải điều bất thường.

Quân đội cần thường xuyên thực hành nhiều phương án cơ động để bảo đảm khả năng triển khai lực lượng trong tình huống khẩn cấp.

Theo những thông tin được công bố trước đó, lực lượng Đức tham gia hoạt động có hơn 2.000 binh sĩ, khoảng 50 phương tiện bánh xích và 650 phương tiện bánh lốp.

Tuy nhiên, Bild cho biết cuộc diễn tập Grand Eagle 2026 có khoảng 1.800 binh sĩ và hơn 750 phương tiện.

Nội dung trọng tâm là thực hành triển khai nhanh lực lượng Đức tới sườn đông NATO.

Việc điều chỉnh kế hoạch diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.

Ba Lan cho biết 3 tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ nước này hôm 20/11, trong thời điểm Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mô tả sự việc là hành động khiêu khích có chủ đích. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh sẽ bảo vệ từng tấc đất của Ba Lan.

Đáng chú ý, Ba Lan và Litva được kết nối qua Hành lang Suwalki, dải lãnh thổ dài khoảng 100 km nằm giữa vùng Kaliningrad của Nga và Belarus.

Đây là tuyến đường bộ duy nhất nối các quốc gia Baltic với phần còn lại của NATO. Giới phân tích xem khu vực này là một trong những điểm dễ tổn thương nhất của liên minh nếu xảy ra xung đột với Nga.