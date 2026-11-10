Công ty công nghệ Atmos Space Cargo của Đức đang bí mật phát triển một loại vũ khí phóng từ không gian xuống mặt đất với tầm bắn toàn cầu không giới hạn. Dự án này là một hệ thống quỹ đạo có độ chính xác cao dành cho các cuộc tấn công tầm xa.

Theo ấn phẩm The Times, vũ khí này bao gồm một đầu đạn thông thường được phóng từ vệ tinh bên trong một phương tiện tái nhập khí quyển được bảo vệ để ngăn ngừa sự bốc cháy trong do ma sát không khí khi trở về Trái đất.

Giám đốc điều hành của Công ty - ông Sebastian Klaus, nhấn mạnh sự cần thiết phải thu hút một đối tác lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng, chẳng hạn như Tập đoàn MBDA.

Sự hợp tác như vậy sẽ cho phép đẩy nhanh tiến độ sản xuất vũ khí không gian từ ​​giai đoạn nguyên mẫu và giải quyết một số vấn đề chính trị cũng như pháp lý phức tạp.

Vẫn còn những trở ngại đáng kể trong quá trình phát triển dự án, bao gồm việc thiếu quy định pháp lý đối với các công nghệ vũ trụ như vậy ở cấp độ Liên minh châu Âu.

Hơn nữa một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết với ấn phẩm The Times rằng đường bay của loại vũ khí như vậy sẽ tương đối dễ bị phát hiện và theo dõi, tuy rằng không dễ đánh chặn.

Hiện tại, thành phố Munich của Đức đứng thứ hai trên thế giới, sau Los Angeles, về lượng vốn đầu tư mạo hiểm thu hút vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng.

Trên toàn cầu, các công ty khởi nghiệp quân sự có trụ sở tại Munich chỉ đứng thứ hai sau khu vực đô thị Los Angeles về số vốn huy động được, với tổng cộng 7,8 tỷ USD, theo ấn phẩm Handelsblatt.

Trong 10 tháng đầu năm nay, các công ty khởi nghiệp quân sự tại Munich đã thu hút được 2,65 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân. Con số này cao gần gấp ba lần so với những năm trước. Thành phố này hiện chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư vào công nghệ quân sự của châu Âu.

Những người hưởng lợi chính là các nhà thầu trẻ của quân đội Đức. Helsing - một công ty phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo đã nhận được khoản tài trợ kỷ lục 1,8 tỷ USD từ EU, trong khi nhà sản xuất máy bay không người lái Quantum Systems nhận được hơn 1 tỷ USD

Berlin được công nhận là trung tâm quan trọng thứ hai về phát triển các công ty khởi nghiệp công nghiệp quốc phòng tại Đức. Tuy nhiên khu vực thủ đô lại tụt hậu đáng kể so với Munich về khả năng thu hút vốn tư nhân.

Sự phát triển quốc phòng của Đức đã gây ra lo ngại, trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói về việc NATO gây ra tình trạng quân sự hóa toàn cầu và một cuộc chạy đua vũ trang.

Người đứng đầu nhà nước Nga chỉ trích giới tinh hoa phương Tây đang sử dụng những tuyên bố sai sự thật và thổi phồng mối đe dọa từ Nga để tống tiền những người đóng thuế.

Mặc dù vậy, điều này không ngăn cản Đức quyết tâm quay lại vị thế đầu tàu của Liên minh châu Âu, không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế mà còn bao gồm cả quân sự.