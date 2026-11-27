Quân đoàn Lục quân số 18 Ukraine ngày 24/11 thông báo Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 đã tiếp nhận lô xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 theo thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dòng thiết giáp này là đối phó phương tiện bay không người lái (drone) Nga.

Thỏa thuận cung cấp xe được xác nhận hồi tháng 1. Khi đó, Rheinmetall tuyên bố sẽ chuyển giao 5 chiếc Lynx KF41 cho Ukraine trong những tuần tiếp theo và dự kiến sớm đưa chúng ra chiến trường.

Trước đó, doanh nghiệp Đức đã chuyển một chiếc Lynx KF41 cho Ukraine vào cuối năm 2024 để thử nghiệm.

Tuy nhiên, thời điểm và số lượng xe trong đợt bàn giao mới nhất chưa được công bố.

Điểm đáng chú ý của phiên bản Lynx KF41 Ukraine tiếp nhận là hệ thống vũ khí phục vụ nhiệm vụ chống drone.

Xe được trang bị pháo tự động 30 mm có khả năng sử dụng đạn lập trình nổ trên không AHEAD, cùng súng máy 12,7 mm đặt trên bệ vũ khí điều khiển từ xa.

Đạn AHEAD có thể tạo ra đám mây mảnh văng ngay phía trước mục tiêu, làm tăng khả năng tiêu diệt các vật thể kích thước nhỏ như drone.

Loại đạn này cũng có thể được sử dụng để đối phó rocket và đạn cối, nhưng cần cảm biến chuyên dụng để phát hiện và xử lý những mục tiêu đó.

Tháp pháo Lance-2 trên Lynx KF41 còn được Rheinmetall trang bị gói nâng cấp dành riêng cho nhiệm vụ chống drone.

Dù vậy, khả năng đánh chặn không đồng nghĩa phương tiện này có thể thay thế một hệ thống phòng không chuyên dụng.

Biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho rằng Lynx KF41 có thể sử dụng cảm biến quang học để bám bắt drone, nhưng việc phát hiện mục tiêu từ sớm vẫn là thách thức.

Do không có radar cảnh giới, xe phải dựa vào cảm biến thụ động với phạm vi quan sát hạn chế hoặc tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống bên ngoài.

Ngay cả khi có thông tin mục tiêu, kíp xe vẫn phải xác định vị trí drone thông qua hệ thống quan sát, vốn có góc nhìn hẹp và gây khó khăn khi vận hành từ bên trong khoang thiết giáp.

Vì vậy, Lynx KF41 có thể phát huy hiệu quả trong một số tình huống, nhưng không được thiết kế tối ưu như một tổ hợp phòng không chuyên biệt.

Khác với nhiều phương tiện viện trợ trước đây, lô Lynx KF41 lần này là xe mới xuất xưởng và được chuyển trực tiếp từ nhà máy Đức.

Một quân nhân Ukraine cho biết một số xe mới chỉ chạy khoảng 10 km theo đồng hồ đo và chưa từng được sử dụng.

Trước khi tiếp nhận, binh sĩ Lữ đoàn 21 đã trải qua 6 tuần huấn luyện tại Đức. Thợ máy và lái xe được đào tạo khoảng 9 tiếng mỗi ngày, trong khi trưởng xe và xạ thủ tham gia chương trình huấn luyện riêng..

Ngoài chống drone, Lynx KF41 còn đảm nhiệm vận chuyển bộ binh, tấn công lực lượng bộ binh và thiết giáp hạng nhẹ đối phương. Xe có kíp lái 3 người, chở tối đa 8 binh sĩ, đạt tốc độ khoảng 80 km/h.

Giá xuất xưởng ước tính 12-16 triệu USD mỗi chiếc, tùy cấu hình và đơn hàng. Phương tiện sử dụng giáp thép kết hợp các khối giáp phụ, có thể lắp thêm hệ thống phòng vệ chủ động theo yêu cầu khách hàng.