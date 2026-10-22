Đức An tạo đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai các dự án

Cả hệ thống chính trị xã Đức An cùng vào cuộc vận động người dân tháo dỡ mặt bằng phục vụ dự án hạ tầng. (Ảnh: Vương Hợp)

Vận động gắn với hỗ trợ người dân

Tại xã Đức An, hàng trăm hộ dân tại bon Bu Boong và thôn Đắk Kual có công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi dự án đã thống nhất tự nguyện tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng.

Đây là kết quả phục vụ dự án Nâng cấp một số tuyến đường giao thông, kết hợp bổ sung vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng công cộng trên đường Tỉnh lộ 6 và đường ĐH30 tại khu vực xã Đắk N’Drung cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, gồm tuyến đường giao thông dài hơn 1,1 km, vỉa hè dài gần 1,6 km và hệ thống điện chiếu sáng dài hơn 3,3 km. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao an toàn giao thông và chỉnh trang khu dân cư.

Xã Đức An huy động nhiều lực lượng tham gia trong quá trình tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Vương Hợp)

Để tạo đồng thuận, UBND xã Đức An đã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích mục tiêu và ý nghĩa của dự án, đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc tại bon Bu Boong. Địa phương huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở.

Cùng với vận động, khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và lực lượng tại địa phương đã tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời công trình. Các lực lượng gồm cán bộ xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đoàn Thanh niên, Ban Tự quản bon Bu Boong và đơn vị thi công. Việc huy động nhân lực, phương tiện giúp người dân có thêm điều kiện thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Nhân lực, vật lực được xã Đức An điều động đến hiện trường để hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình. (Ảnh: Vương Hợp)

Theo UBND xã Đức An, sau quá trình tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, 100% hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tại bon Bu Boong đã thống nhất tự nguyện tháo dỡ, di dời. Tính chung tại bon Bu Boong và thôn Đắk Kual, có 350/350 hộ thuộc phạm vi dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An Trần Mạnh Hùng cho biết, địa phương xác định việc vận động cần giúp người dân hiểu rõ chủ trương, mục tiêu và lợi ích của công trình để tự nguyện phối hợp thực hiện. Những kiến nghị chính đáng liên quan đến tháo dỡ, di dời sẽ được tiếp nhận, giải thích và xem xét theo thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng trực tiếp tuyên truyền, trả lời các kiến nghị của người dân trong quá trình vận động. (Ảnh: Vương Hợp)

Sau khi đạt được kết quả tích cực tại công trình, Đảng ủy xã Đức An đã kịp thời khen thưởng 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng. Các tập thể, cá nhân đã tham gia nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động người dân phối hợp thực hiện dự án.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng, kết quả bàn giao mặt bằng tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công trình. Tuy nhiên, sự đồng thuận của người dân mới giải quyết một khâu trong quá trình đầu tư. Tiến độ, chất lượng thi công và hiệu quả sử dụng công trình vẫn cần được theo dõi, bảo đảm trong các giai đoạn tiếp theo.

Các lực lượng chức năng Đức An hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công trình. (Ảnh: Vương Hợp)

Bảo đảm kỷ cương trong đầu tư hạ tầng

Giai đoạn 2026 - 2030, xã Đức An dự kiến triển khai hơn 30 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng, phát triển gần 150 km đường giao thông. Khối lượng đầu tư này đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân.

Công tác giải phóng mặt bằng cần được chuẩn bị phù hợp với đặc điểm từng dự án, đi cùng việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

Lãnh đạo xã Đức An tuyên truyền, vận động người vi phạm đất đai tại thôn 5 khắc phục hậu quả. (Ảnh: Vương Hợp)

Bên cạnh vận động tạo đồng thuận, thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai cũng là yêu cầu trong công tác quản lý tại địa phương. Tháng 9/2026, UBND xã Đức An tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai tại thôn 5. Việc cưỡng chế được thực hiện đối với 2 cá nhân và 1 trường hợp chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Tại khu vực này có 3 công trình vi phạm. UBND xã Đức An đã tổ chức phá dỡ các công trình, thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm theo quy định. Trước khi cưỡng chế, chính quyền đã tuyên truyền, vận động các trường hợp liên quan tự giác tháo dỡ công trình và trả lại đất.

Xã Đức An tiến hành phá dỡ các công trình, thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm theo quy định. (Ảnh: Vương Hợp)

Phó Chủ tịch UBND xã Đức An Lê Hoàng Vinh cho biết, việc xử lý vi phạm đất đai có tính chất khác với việc người dân tự nguyện di dời công trình trong phạm vi dự án giao thông. Tuy nhiên, cả hai đều đòi hỏi quá trình thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền và bảo đảm an toàn.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, việc giải thích chủ trương, hỗ trợ người dân và xem xét kiến nghị chính đáng, góp phần tạo điều kiện triển khai dự án. Với các trường hợp vi phạm đã có quyết định xử lý, cơ quan chức năng cần thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, xã Đức An quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo kỷ cương trong quản lý. (Ảnh: Vương Hợp)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng, kết quả bàn giao mặt bằng tại dự án hiện nay là cơ sở để địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện các công trình tiếp theo. Cùng với kế hoạch đầu tư hạ tầng trong những năm tới, Đức An cần duy trì đối thoại, giải thích rõ chủ trương, xử lý kiến nghị đúng thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Hiệu quả của công tác giải phóng mặt bằng ở Đức An không chỉ thể hiện ở việc bàn giao đất đúng tiến độ. Công trình còn phải được thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và đáp ứng mục tiêu đầu tư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An Trần Mạnh Hùng

Việc giữ vững kỷ cương pháp luật, đồng thời tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là yêu cầu xuyên suốt từ khâu chuẩn bị mặt bằng đến khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.