Đức An tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên mới

PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên mới”

Tại hội nghị, PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình, quyền Viện trưởng Viện phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên mới”.

Chuyên đề tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trước những đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn mới. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của động lực làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và sáng tạo trong thực thi công vụ; khuyến khích mỗi cán bộ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, mạnh dạn đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy và cán bộ xã Đức An tham dự hội nghị

Một trong những yêu cầu được đặt ra là chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; từ thụ động chờ chỉ đạo sang chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp. Công việc cần được triển khai theo mục tiêu, có sản phẩm và kết quả cụ thể, lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Qua chuyên đề, cán bộ, đảng viên và các đại biểu có thêm nhận thức về trách nhiệm cá nhân, yêu cầu thích ứng và đổi mới phương thức làm việc trong bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An nhấn mạnh, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Với địa bàn rộng, quy mô dân số lớn và nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, mỗi cán bộ cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Hội nghị là dịp để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và tạo động lực đổi mới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng cơ sở

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường phối hợp, phát huy vai trò người đứng đầu và nâng cao tính chủ động trong giải quyết công việc. Sau hội nghị, từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ cần rà soát phương pháp làm việc, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cụ thể, bảo đảm việc học tập, quán triệt đi đôi với hành động thực chất.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, địa phương định hướng cụ thể hóa các nghị quyết bằng những giải pháp phù hợp với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và xã Đức An đã tổ chức ký kết hợp tác triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Bộ Chính trị

Nhân dịp này, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và xã Đức An đã tổ chức ký kết hợp tác triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Bộ Chính trị. Đây là cơ sở để hai bên tăng cường kết nối, phát huy thế mạnh về tri thức, chuyên gia, khoa học, công nghệ và giáo dục, hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.