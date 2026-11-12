Đức An tăng cường bảo vệ nông sản trong mùa thu hoạch

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong mùa thu hoạch cà phê, hồ tiêu niên vụ 2026–2027 trên địa bàn xã Đức An

Ngày 11/11, Công an xã Đức An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch với sự tham gia của 76 thành viên thuộc 12 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn, bon.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã, phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm, phân tích những nguy cơ mất an ninh, trật tự có thể phát sinh trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông sản.

Theo kế hoạch, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an xã tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, nhất là vào ban đêm tại các khu vực vườn rẫy, tuyến đường vận chuyển và điểm tập kết, thu mua nông sản. Trọng tâm là phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý hành vi trộm cắp cà phê, hồ tiêu, tài sản của người dân.

Thượng tá Nguyễn Đức Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Đức An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trưởng Công an xã đề nghị các tổ căn cứ đặc điểm địa bàn để bố trí lực lượng, xây dựng phương án tuần tra phù hợp; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản và thông báo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đức An có diện tích cà phê, hồ tiêu phân bố tại nhiều thôn, bon, trong đó một số khu vực sản xuất nằm xa khu dân cư. Việc phối hợp tuần tra và tiếp nhận thông tin ngay từ cơ sở nhằm hạn chế nguy cơ mất trộm, giúp người dân yên tâm tổ chức thu hái, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm trong niên vụ 2026-2027.