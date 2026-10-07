Đức An khởi công xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở góp phần giúp các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo

13 căn nhà được triển khai tại các thôn: thôn 5, thôn 7, Đắk Kual 5, Đắk Tiên và các bon Bu Boong, Đắk N’Drung. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà là 780 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đức An tham gia khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Việc hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Đức An giải quyết khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo thêm điều kiện để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.