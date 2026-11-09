Đức An kết nối tri thức, nâng cao năng lực quản trị địa phương

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và xã Đức An đã tổ chức ký kết hợp tác triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Bộ Chính trị

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã. Bên cạnh việc giải quyết công việc hành chính, chính quyền cơ sở phải chủ động hơn trong cải cách thủ tục, chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước yêu cầu đó, Đức An xác định việc tăng cường kết nối với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo là một hướng tiếp cận nhằm bổ sung nguồn lực tri thức và kinh nghiệm chuyên môn cho địa phương. Thỏa thuận hợp tác với Viện IPLD không chỉ tạo điều kiện trao đổi chuyên môn mà còn hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài, gắn hoạt động nghiên cứu, tư vấn với những vấn đề cụ thể từ thực tiễn cơ sở.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung vào các lĩnh vực nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ; cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; nghiên cứu, khảo sát và tư vấn chính sách phục vụ phát triển địa phương. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được xem là nền tảng để đổi mới hoạt động của bộ máy. Thông qua các chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề, cán bộ địa phương có điều kiện tiếp cận phương pháp quản trị, kỹ năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm không chỉ là bổ sung kiến thức mà còn đổi mới tư duy, tác phong làm việc, đề cao tính chủ động và trách nhiệm cá nhân.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy và cán bộ xã Đức An tham dự Hội nghị chuyên đề “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên mới”

Đối với cải cách hành chính và chuyển đổi số, hai bên hướng đến tư vấn cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bồi dưỡng kỹ năng số và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phù hợp. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, giúp địa phương từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, việc phối hợp nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và xây dựng mô hình kinh tế nông hộ, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực được đặt ra gắn với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, địa phương có thêm cơ sở tham khảo để khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất và kết nối thị trường.

Hướng đến hiệu quả ứng dụng

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là hoạt động hợp tác hướng đến khảo sát, nhận diện những khó khăn trong quản lý nhà nước, thực thi công vụ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất giải pháp phù hợp. Điều này giúp hạn chế cách làm dàn trải, nặng về trao đổi lý thuyết, đồng thời tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu, tư vấn được vận dụng vào những vấn đề cụ thể của địa phương.

Đảng ủy xã Đức An tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên mới”; đồng thời quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57, 68 và 71 của Bộ Chính trị

Để bảo đảm hiệu quả, UBND xã Đức An có trách nhiệm xác định nhu cầu, nhiệm vụ ưu tiên, cung cấp thông tin và bố trí cán bộ phối hợp. Viện IPLD đề xuất nội dung chuyên môn, phương pháp bồi dưỡng, phân công chuyên gia tham gia nghiên cứu, tư vấn. Hai bên thống nhất hằng năm đánh giá kết quả, điều chỉnh hoạt động theo yêu cầu thực tế và ưu tiên những nhiệm vụ có sản phẩm, khả năng ứng dụng.

Trước đó, tại hội nghị chuyên đề “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên mới”, PGS TS Đỗ Phú Trần Tình - Quyền Viện trưởng Viện IPLD đã truyền đạt chuyên đề về tạo động lực làm việc, đồng thời quán triệt các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 68-NQ/TW và 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; từ thụ động chờ chỉ đạo sang chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp. Mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và kết quả thực hiện, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Tuy nhiên, giá trị của hợp tác không chỉ nằm ở số lượng chương trình được triển khai mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa tri thức thành giải pháp, chuyển kết quả nghiên cứu, tư vấn thành những thay đổi cụ thể trong thực tiễn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Đức An trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, tư duy đổi mới; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân, tận tâm phục vụ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2027 - 2030.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện IPLD sẽ mở ra cơ hội để xã Đức An tiếp cận nguồn lực tri thức, chuyên gia và kinh nghiệm quản trị hiện đại, phục vụ yêu cầu đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương.