Đức An gắn bảo tồn văn hóa M'nông với quảng bá nông sản

Thông qua chương trình, không chỉ quảng bá những sản phẩm thế mạnh của địa phương mà còn tạo sự kết nối giữa văn hóa, nông nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng, từng bước đưa những giá trị văn hóa bản địa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Không gian gìn giữ văn hóa bản địa

Làng văn hóa bon Đắk N’Drung được xây dựng nhằm tạo không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là nơi góp phần gìn giữ, trao truyền phong tục, lễ hội và những loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào M’nông.

Theo chương trình dự kiến, lễ khánh thành có các hoạt động biểu diễn văn nghệ truyền thống, phục dựng Lễ hội mừng lúa mới, giao lưu cồng chiêng, trò chơi dân gian và thể thao cộng đồng.

Không gian ẩm thực giới thiệu cơm lam, thịt nướng, rượu cần cùng những món ăn đặc trưng, giúp người tham dự tìm hiểu thêm đời sống và văn hóa địa phương. Thông qua thực hành, giao lưu giữa các thế hệ, những giá trị truyền thống có thêm điều kiện được duy trì trong sinh hoạt hằng ngày.

Kết nối văn hóa với sản phẩm địa phương

Trong khuôn khổ chương trình, xã Đức An dự kiến trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu như mắc ca, hồ tiêu, cà phê, rau.

Hoạt động này tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm đến người dân, khách tham dự; đồng thời kết nối câu chuyện về vùng đất, văn hóa với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây là hướng tiếp cận để từng bước phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng trên cơ sở những giá trị sẵn có.

Cùng với lễ khánh thành, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư, tạo dịp trao đổi kết quả phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa. Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng được lồng ghép nhằm tri ân đội ngũ nhà giáo, phát huy truyền thống hiếu học.

Chuỗi chương trình hướng đến mở rộng sự tham gia của người dân trong bảo tồn văn hóa, quảng bá nông sản và xây dựng cộng đồng đoàn kết. Với Làng văn hóa bon Đắk N’Drung, việc duy trì hoạt động thường xuyên sau khánh thành sẽ góp phần phát huy giá trị công trình, tạo không gian sinh hoạt thiết thực cho đồng bào M’nông.