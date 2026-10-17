Dubai ra mắt nền tảng hướng dẫn phụ huynh quản lý trẻ sử dụng AI

Theo tờ Khaleej Times, nền tảng có phiên bản tiếng Arab và tiếng Anh, tập trung vào những tình huống thường gặp trong gia đình, như trẻ sử dụng AI làm bài tập, tìm kiếm lời khuyên cá nhân từ chatbot, sáng tạo nội dung, phụ thuộc quá mức vào câu trả lời do AI tạo ra hoặc tạo và chia sẻ hình ảnh giả về người thật. Nền tảng cũng hướng dẫn phụ huynh xử lý những trường hợp câu trả lời của AI không phù hợp với các giá trị gia đình.

GenDubAI cung cấp gợi ý về cách trò chuyện với trẻ, biện pháp bảo đảm an toàn và các hoạt động để cha mẹ cùng con thực hành. Với trường hợp trẻ chia sẻ chuyện riêng tư với chatbot, nền tảng khuyến khích phụ huynh tạo môi trường cởi mở, tôn trọng quyền riêng tư của trẻ và duy trì giao tiếp trong gia đình, thay vì lập tức yêu cầu trẻ tiết lộ nội dung trò chuyện.

Đối với hình ảnh giả do AI tạo ra, phụ huynh được hướng dẫn tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể, bình tĩnh trao đổi với trẻ và phối hợp gỡ bỏ hoặc báo cáo nội dung nếu hình ảnh đã bị phát tán. Trường hợp hình ảnh mang tính tình dục, đe dọa, thù ghét hoặc làm nhục người khác cần được xử lý thận trọng như một vấn đề an toàn.

Nền tảng được triển khai thí điểm trên thiết bị di động, với ba hướng tiếp cận gồm xử lý tình huống trẻ đang sử dụng AI, nâng cao kiến thức và khả năng ứng phó của phụ huynh, và xây dựng thói quen sử dụng AI lành mạnh trong gia đình. Các phiên bản tiếp theo dự kiến được hoàn thiện dựa trên phản hồi của phụ huynh, đồng thời bổ sung nội dung và tài liệu giáo dục.