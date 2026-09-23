Đưa y tế chuyên sâu Đà Nẵng vươn lên tầm khu vực, nhưng y tế cơ sở phải đến gần người dân hơn

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy cho biết, Đảng bộ Sở Y tế hiện có 27 tổ chức đảng trực thuộc với 947 đảng viên. Toàn ngành có 57 cơ quan, đơn vị trực thuộc, với hơn 13.200 công chức, viên chức và người lao động. Đến ngày 20/9, tỷ lệ người dân được kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và khám, chữa bệnh trong năm đạt 70%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,86% dân số. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở y tế thực hiện hơn 5 triệu lượt khám bệnh và hơn 620.000 lượt điều trị nội trú. Ngành tiếp tục triển khai đề án phát triển Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy báo cáo các nội dung liên quan. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm; chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, từ điều trị sang quản lý sức khỏe theo vòng đời; lấy chất lượng phục vụ và sự thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ làm thước đo.Sở Y tế cần rà soát cụ thể từng đơn vị, địa bàn còn thiếu bác sĩ và chuyên khoa để có chính sách đào tạo, thu hút, đãi ngộ, luân phiên, luân chuyển phù hợp; vừa xây dựng đội ngũ bác sĩ giỏi, vừa bảo đảm nhân lực cho y tế cơ sở, nhất là miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo. Việc chuyển trạm y tế về xã, phường quản lý phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, không chỉ thay đổi đầu mối. Sở Y tế phối hợp các địa phương rà soát từng trạm, xác định nhu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc và vật tư để có phương án xử lý. Công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí phải được tổ chức khoa học, thuận lợi, tránh hình thức, trùng lặp; ưu tiên người yếu thế và địa bàn khó khăn. Tinh thần là y tế chuyên sâu phải vươn lên tầm khu vực, nhưng y tế cơ sở phải đến gần người dân hơn.

Ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả tuyến; giảm thời gian chờ, thủ tục và tình trạng chuyển tuyến do cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố cần có tầm nhìn dài hạn xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung - Tây Nguyên; lựa chọn những chuyên khoa có lợi thế để tập trung nguồn lực, làm chủ kỹ thuật cao và hình thành thương hiệu y tế Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy phân tích, Đà Nẵng đang có lợi thế rất lớn, do đó cần nghiên cứu cơ chế chính sách để xây dựng hệ sinh thái các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế kết hợp du lịch. Ngành phải đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe, đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu y tế, bảo hiểm, dân cư; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giảm thủ tục, thời gian chờ và tình trạng quá tải tại bệnh viện.

Đ.N