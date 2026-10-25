Đưa y tế chất lượng cao đến nhân dân vùng biển

Trong 4 ngày, BVĐK TP Cần Thơ (Sở Y tế Cần Thơ) phối hợp với y tế cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã Trần Đề. Đợt khám này dự kiến phục vụ hơn 3.000 lượt người, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và ngư dân thường xuyên đi biển.

Tại Trạm Y tế xã Trần Đề, người dân được hướng dẫn làm thủ tục, phân luồng và khám theo quy trình. Bác sĩ, nhân viên y tế BVĐK TP Cần Thơ phối hợp với cán bộ y tế địa phương triển khai các hoạt động khám lâm sàng, thực hiện những xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Người dân xã Trần Đê được các bác sĩ BVĐK TP Cần Thơ khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: Lợi Linh.

Đối với những người gặp khó khăn trong đi lại, đoàn bác sĩ đến tận nhà để thăm khám, tạo điều kiện để các đối tượng này được tiếp cận dịch vụ y tế.

Chương trình có sự phối hợp của lực lượng y tế cơ sở, dân quân tự vệ và bộ đội biên phòng. Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển, tiếp cận khu vực khám, góp phần giúp hoạt động diễn ra thuận lợi.

Do đặc thù lao động của người dân vùng biển, chương trình chú trọng người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và ngư dân thường xuyên bám biển. Đây là những đối tượng cần được quan tâm theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các vấn đề bất thường để có hướng tư vấn, điều trị phù hợp.

Theo nội dung chương trình, người dân được khám các chuyên khoa gồm nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt. Bên cạnh đó, nhân viên y tế khai thác tiền sử bệnh, kiểm tra thể lực, đo các chỉ số sinh tồn và chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng khi cần thiết.

Sau khi thăm khám, dữ liệu sức khỏe của người dân được số hóa để phục vụ việc quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài. Theo thông tin từ chương trình, dữ liệu sẽ được đồng bộ lên hệ thống dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Việc lưu trữ thông tin sức khỏe trên môi trường số giúp người dân có thêm điều kiện theo dõi tình trạng sức khỏe, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Qua hoạt động khám, người dân cũng được bác sĩ tư vấn về phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Sau đợt khám tại xã Trần Đề, BVĐK TP Cần Thơ dự kiến tiếp tục triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ tại các địa phương khác trong năm 2026.