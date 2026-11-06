Đưa y học cổ truyền thành ngành dịch vụ chăm sóc sức khoẻ gắn với du lịch nghỉ dưỡng

Hội thảo do Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức vào chiều 6/11.

Tham dự có Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao; đại diện lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh trong khu vực và chuyên gia, bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân khẳng định: Phát triển y học cổ truyền là chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại Cà Mau, mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền công lập hiện giữ vai trò nòng cốt với Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh; kết hợp chặt chẽ với hệ thống khoa/tổ y học cổ truyền tại 24 bệnh viện đa khoa, bệnh viện khu vực và bộ phận khám chữa bệnh tại 64 trạm y tế xã, phường.

“Trong bối cảnh mới, cần đưa những giá trị truyền thống lên một tầm cao mới, gắn y học cổ truyền với việc phát triển dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, du lịch nghỉ dưỡng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân tặng hoa các diễn giả tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về lộ trình phát triển y học cổ truyền tỉnh Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều chuyên gia, diễn giả nêu ý kiến về định hướng phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học y, dược cổ truyền; chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuyên môn, kỹ thuật và kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm, cung ứng, bảo quản, chế biến dược liệu và thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế.

PGS. TS. Lê Minh Hoàng, Trưởng khoa Y học cổ truyền (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ), chia sẻ về định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành y học cổ truyền.

Bác sĩ CKII, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Quang Vinh, Trưởng khoa Kiểm soát và Điều trị ung bướu (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương), nhận định về những khó khăn, vướng mắc mà ngành y học cổ truyền đang gặp phải hiện nay.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Dược sĩ CKII. Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết: Mục tiêu lớn nhất của hội thảo là phát huy tối đa vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, điều trị và phục hồi chức năng, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ an toàn, có chất lượng và thuận tiện hơn.

Dược sĩ CKII. Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, phát biểu bế mạc, ghi nhận các ý kiến tại hội thảo.

Sở Y tế sẽ tiếp thu, tổng hợp toàn bộ các vấn đề được thảo luận tại hội thảo. Các nội dung sẽ được phân loại theo khả năng thực hiện ngắn hạn và dài hạn, làm cơ sở tham mưu hoàn thiện lộ trình phát triển y học cổ truyền tỉnh Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.