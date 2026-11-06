Đưa Y học cổ truyền Cà Mau vào dòng chảy hiện đại

Quang cảnh hội thảo chuyên đề về phát triển y học cổ truyền tại Cà Mau chiều 6/11. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Tham dự hội thảo có đại diện Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, các chuyên gia, nhà khoa học cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội thảo, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân bằng y học cổ truyền tại Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Mạng lưới y tế không ngừng được củng cố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ Bệnh viện Y Dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh (chuyên khoa Hạng II), 24 bệnh viện đa khoa, bệnh viện khu vực, đến 100% Trạm Y tế tại 64 xã, phường. Khối y tế tư nhân và Hội Đông y tỉnh với hơn 1.000 hội viên cũng đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Trường đại học Y Dược Cần Thơ. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Tuy nhiên, ngành y học cổ truyền tỉnh vẫn đối mặt nhiều thách thức: Cơ sở vật chất ở một số tuyến xuống cấp; nguồn nhân lực trình độ cao còn mỏng, nhất là tuyến cơ sở; tỷ lệ chi trả từ quỹ Bảo hiểm y tế cho y học cổ truyền chưa đạt kỳ vọng; ứng dụng nghiên cứu khoa học và phát triển chuỗi giá trị dược liệu bản địa chưa tương xứng với tiềm năng hệ sinh thái rừng ngập mặn, ngập nước của địa phương…

Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu tại hội thảo, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực, thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về nhân lực và cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chuyển mạnh từ tư duy y học cổ truyền chữa bệnh thông thường sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; đẩy mạnh kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại theo hướng y học thực chứng.

Cà Mau định hướng đẩy mạnh kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại theo hướng y học thực chứng. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Cùng với đó, ngành Y tế Cà Mau sẽ tập trung cụ thể hóa Chiến lược quốc gia (Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu dược liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Bệnh án điện tử để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hoàng đến từ Trường đại học Y Dược Cần Thơ chia sẻ chuyên đề tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và Trường đại học Y Dược Cần Thơ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý về phát triển chuyên khoa sâu, kiểm soát chất lượng thuốc cổ truyền, cũng như đề xuất các gói chuyển giao kỹ thuật thiết yếu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo đơn đặt hàng của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu chỉ đạo định hướng tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đánh giá cao vai trò của y học cổ truyền trong hệ thống y tế, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai ngay các giải pháp đột phá chiến lược.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất quy hoạch và ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng Bệnh viện Y Dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh theo lộ trình đạt quy mô 300-500 giường bệnh, phấn đấu nâng hạng lên bệnh viện Hạng I; 100% bệnh viện đa khoa có Khoa Y học cổ truyền và Trạm Y tế xã đủ năng lực cung ứng dịch vụ.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực “hai chân”: giỏi cả y học cổ truyền và y học hiện đại; ban hành cơ chế thu hút, đãi ngộ bác sĩ y học cổ truyền về công tác tại y tế cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao ngành Y tế phối hợp Nông nghiệp và Khoa học công nghệ quy hoạch vùng trồng, chuẩn hóa các cây thuốc nam bản địa tiêu biểu của địa phương để đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu, gắn với sản phẩm OCOP và xây dựng các mô hình dịch vụ y học cổ truyền chất lượng cao, kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đặc thù vùng Đất Mũi-Cà Mau…