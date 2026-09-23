Đua xuồng, bắt vịt trong Lễ Kỳ yên đình thần Vĩnh Tế

Các đội tranh tài môn đua xuồng.

UBND phường Vĩnh Tế phối hợp các đơn vị tổ chức thi đua xuồng với 13 đôi nam và 4 đôi nam - nữ phối hợp đến từ các khóm, đơn vị trên địa bàn. Các đội tranh tài ở cự ly 300m đôi nam và 250m đôi nam - nữ phối hợp. Kết quả, các đôi vận động viên khóm Vĩnh Tây 1 giành hạng nhất ở cả hai nội dung.

Bên cạnh đua xuồng, trò chơi bắt vịt trên đồng nước nổi thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong những ngày diễn ra lễ hội.

Trong khuôn khổ Lễ Kỳ yên đình thần Vĩnh Tế năm 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế còn phối hợp Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức thi đấu bóng đá, cờ tướng, đố vui có thưởng và nhiều hoạt động giao lưu.

Các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, đồng thời giáo dục truyền thống, lòng tri ân tiền nhân có công khai phá, xây dựng vùng đất Vĩnh Tế.