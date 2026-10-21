Đưa xe máy ra đồng 'hun khói' bắt chuột

Những ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng của xã Xuân Lâm (Nghệ An﻿) đã đồng loạt xuống đồng diệt chuột. Hoạt động nhằm bảo vệ cây trồng vụ Đông năm 2026, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp﻿.

Ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho biết, vụ Đông năm nay, địa phương phấn đấu gieo trồng 736ha ngô; 55ha rau, đậu các loại; 50ha bí xanh, bí đỏ và 15ha khoai lang. Tuy nhiên, đồng ruộng đứng trước nguy cơ bị chuột phá hoại.

Để bảo vệ vụ Đông, xã Xuân Lâm ban hành kế hoạch và phát động phong trào diệt chuột. Theo đó, kế hoạch được xã ban hành xuống tận từng xóm để hướng dẫn nhân dân chủ động cày lật đất sớm, phát quang bờ bụi, thu dọn rơm rạ, cỏ dại sau thu hoạch nhằm phá vỡ nơi trú ẩn, sinh sản của chuột.

Đông đảo người dân, các cơ quan đơn vị đã tham gia diệt chuột, bảo vệ mùa màng﻿.

Ông Lê Đình Thanh (Bí thư Đảng ủy) và ông Nguyễn Cao Thanh (Chủ tịch xã Xuân Lâm) xuống đồng diệt chuột cùng bà con nông dân.

Có mặt trên cánh đồng, người mang cuốc đào hang, người đặt bẫy, người chuẩn bị dụng cụ hun khói để tìm cách bắt, diệt chuột.

Với những hang chuột nằm sâu trong bờ ruộng, người dân tìm cửa hang, đưa khói vào bên trong để xua chuột ra ngoài, sau đó tổ chức bắt giữ.

Một số người còn đưa xe máy ra đồng, tận dụng nguồn khói từ ống xả để hun hang. Các biện pháp được triển khai đồng loạt nhằm tăng hiệu quả bắt chuột, hạn chế chúng sinh sôi và phá hoại cây trồng.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, người dân vẫn tích cực tham gia, tranh thủ xử lý các ổ chuột ngay từ đầu vụ, giảm nguy cơ chúng tiếp tục sinh sản và lan rộng trên đồng ruộng.

Toàn bộ số chuột bắt được sẽ được các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểm đếm, nghiệm thu và xử lý theo quy định.

Việc huy động người dân cùng ra đồng bắt, diệt chuột giúp tăng cường khả năng kiểm soát chuột hại trên diện rộng. Hoạt động không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ chuột cắn phá mạ, lúa và các loại cây trồng mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ sản xuất nông nghiệp.