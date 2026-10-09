Đua xe F1, Singapore GP: Màn ra mắt thể thức Sprint dưới màn đêm tại Marina Bay

Tại đường đua chạy quanh vịnh Marina, nơi diễn ra một trong những cuộc đua đòi hỏi thể lực khắt khe nhất đối với các tay đua, Pirelli sẽ mang đến phân bổ lốp giống 12 tháng trước: C3 (Hard), C4 (Medium) và C5 (Soft).

Singapore 2026 bao gồm thể thức Sprint

Cấu trúc dài 4,940km mang những đặc tính điển hình của một đường đua phố, với hàng rào chắn nằm sát đường chạy cùng cơ hội vượt mặt tương đối hạn chế. Tuy nhiên, những thay đổi được áp dụng vào năm 2023 ở phân đoạn cuối (Sector 3) đã làm tăng số lượng các đoạn tốc độ cao, giúp vòng chạy trở nên mượt mà và nhanh hơn so với trước đây.

Dù có một số đoạn đường thẳng, đường đua vẫn gồm nhiều khu vực phanh gắt và tăng tốc thoát cua nhờ có tới 19 góc cua, cho phép các bộ truyền động hiện đại thu hồi năng lượng trong suốt vòng chạy.

Marina Bay sở hữu mức độ nhám bề mặt từ trung bình đến cao đối với một đường đua phố. Do không thảm lại mặt đường, các chỉ số dự kiến sẽ tương đương với mùa giải trước, nếu không muốn nói là cao hơn một chút. Sự tiến triển của điều kiện mặt đường sẽ rất lớn trong suốt tuần thi đấu. Những cơn mưa rào ngắt quãng — đặc trưng của khí hậu cận xích đạo — cũng sẽ ảnh hưởng đến độ bám đường và thay đổi điều kiện qua từng phiên chạy.

Cuộc đua tại vùng cận xích đạo này luôn khắc nghiệt với các tay đua

Cuộc đua diễn ra vào ban đêm, với nhiệt độ mặt đường dao động trong khoảng từ 30 đến 35 °C. Trong điều kiện này, lốp xe có xu hướng hoạt động ổn định trong khung nhiệt độ tối ưu mà không lo ngại về tình trạng quá nhiệt. Hiện tượng graining và hao mòn lốp khả năng sẽ không cản trở trong cuộc đua.

Vì những lý do này, dưới góc độ chiến thuật, Singapore vẫn là một trong những chặng đua mà chiến thuật 1 lần dừng pit là lựa chọn ưu tiên của các đội đua, cũng như xét đến thời gian mất trong pit-lane và khả năng cuộc đua bị gián đoạn. Lốp Cứng và Trung bình vẫn là các hợp chất lốp cho cuộc đua chính, nhưng năm nay lốp Mềm có thể được cân nhắc nhiều hơn vào ngày Chủ Nhật từ nhiều đội đua.

Thông số kỹ thuật lốp tại Singapore

Hợp chất C5 mềm nhất đã chứng minh tại Budapest, Monza và Baku khi nó cho phép các tay đua duy trì tốc độ mạnh mẽ nhờ mức giảm hiệu suất hạn chế, đồng thời mang lại lợi thế về độ bám đường và sự tự tin của các tay đua đằng sau vô-lăng. Những đặc tính này có thể chứng minh giá trị còn lớn hơn trên đường đua như Singapore, nơi nổi tiếng với sự tiến triển mặt đường rất đáng kể.

Những ‘cỗ xe’ thế hệ mới nhất cũng khai thác tốt hơn các hợp chất lốp mềm hơn. Lực ép xuống, khả năng kiểm soát nhiệt hiệu quả hơn cùng cấu tạo của các hợp chất lốp hiện tại cho phép lốp mềm sử dụng cho các đợt chạy dài và giàu tính cạnh tranh hơn so với trước đây. Với suy nghĩ đó, sẽ không có gì bất ngờ nếu thấy bộ lốp viền đỏ được sử dụng trong cuộc đua Sprint vào thứ Bảy hoặc xuất hiện thường xuyên hơn trong suốt ba ngày thi đấu, vốn được thúc đẩy bởi chính thể thức Sprint.

CUỘC ĐUA NĂM 2025

Russell chiến thắng cuộc đua năm 2025

Lốp Medium và Soft là hai hợp chất được các đội đua lựa chọn cho giai đoạn đầu của cuộc đua, với 14 tay đua xuất phát trên hợp chất C4 và phần còn lại xuất phát trên lốp C5. Lốp Hard bị loại trừ vì mặt đường vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa trút xuống vào đầu giờ chiều. Lốp C3 sau đó trở thành hợp chất được ưu tiên cho đợt chạy thứ hai. Gần như toàn bộ đoàn đua đã hoàn thành cuộc đua với chiến thuật 1 lần dừng pit, chỉ có ba tay đua chọn chiến thuật 2 lần dừng pit.

THỐNG KÊ

17 lần tổ chức: Cuộc đua sắp tới sẽ là lần thứ 17 Singapore Grand Prix được tổ chức. Sự kiện này đã diễn ra liên tục kể từ năm 2008, với gián đoạn duy nhất do đại dịch gây ra vào các năm 2020 và 2021.

Kỷ lục tay đua: Những tay đua giành nhiều chiến thắng nhất trên đường đua phố Marina Bay là Sebastian Vettel (5 lần) và Lewis Hamilton (4 lần), cả hai cũng đều có 4 lần xuất phát ở vị trí pole.

Kỷ lục đội đua: Trong số các đội đua, Mercedes dẫn đầu với 5 chiến thắng.

MŨ PODIUM

Chiếc mũ mà các tay đua sẽ đội trên bục podium của Singapore Grand Prix 2026 sẽ mang thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phong lan. Loài hoa này đặc biệt được tôn vinh tại Singapore nhờ khả năng phát triển mạnh mẽ trong điều kiện nắng nóng, độ ẩm cao và những cơn mưa lớn — biến sự mỏng manh thành sức mạnh kiên cường. Phiên bản đặc biệt Pirelli Podium Cap được sản xuất bởi Pirelli Design và mang chữ ký của nhà thiết kế Denis Dekovic.

Hãy đón xem chặng đua Singapore GP 2026 với lịch trình sau:

FP1: 15h30 thứ 6 ngày 9/10

Phân hạng Sprint: 19h30 thứ 6 ngày 9/10

Cuộc đua Sprint: 16h00 thứ 7 ngày 10/10

Vòng phân hạng chính: 20h00 thứ 7 ngày 10/10

Cuộc đua chính: 19h00 Chủ nhật ngày 11/10