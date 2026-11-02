Đua xe F1, kết quả Mexico City GP: Antonelli chính thức đăng quang, đi vào lịch sử

Trước chặng Mexico City GP, Kimi Antonelli đang dẫn đầu bảng xếp hạng F1 với 365 điểm, bỏ xa người đồng đội George Russell ở vị trí thứ hai với 242 điểm. Lewis Hamilton đứng thứ ba với 241 điểm, tiếp theo là Max Verstappen (236 điểm), Charles Leclerc (233 điểm) và Lando Norris (211 điểm).

Kim Antonelli trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử

Với khoảng cách 123 điểm so với Russell, Antonelli chỉ cần cán đích trong top 9 tại Mexico là có thể chính thức trở thành nhà vô địch thế giới, bất kể kết quả của các đối thủ trực tiếp.

Trở lại diễn biến chặng đua, Lewis Hamilton giành pole sau màn phân hạng xuất sắc, nhưng không thể chuyển lợi thế này thành chiến thắng. Charles Leclerc có thời điểm vượt lên dẫn đầu, song bị phạt 5 giây do vi phạm trong tình huống tranh chấp đầu cuộc đua. George Russell cũng chịu án phạt 10 giây sau một va chạm ở giai đoạn xuất phát.

Trước tình cảnh đó, Max Verstappen tận dụng tốt những biến động trên đường đua để kiểm soát cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu. Nhà cựu vô địch thế giới duy trì vị trí thuận lợi và cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 20 phút 28.772 giây.

Một trong những sự cố đáng chú ý là vụ va chạm của Valtteri Bottas khiến cuộc đua phải tạm dừng bằng cờ đỏ. Sau khi trở lại đường đua, Hamilton vươn lên vị trí thứ hai, trong khi Antonelli giành vị trí thứ 3. Kết quả này giúp Antonelli bổ sung 15 điểm, nâng tổng thành 380 điểm, qua đó chính thức đăng quang khi mùa giải vẫn còn 4 chặng đua.

Theo thống kê, tay đua người Italia trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử F1 khi 20 tuổi 2 tháng 7 ngày. Anh phá kỷ lục trước đó của Sebastian Vettel, người đăng quang năm 2010 ở tuổi 23. Khoảng cách giữa hai kỷ lục lên tới 3 năm, 2 tháng và 4 ngày.

Đáng chú ý, Antonelli cũng trở thành tay đua Italia đầu tiên vô địch F1 kể từ Alberto Ascari năm 1953. Đây là thành tựu đặc biệt đối với đội đua Mercedes và là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay đua trẻ.

4 chặng đua cuối mùa ở Brazil, Las Vegas, Qatar và Abu Dhabi sẽ tiếp tục là cơ hội để các đội đua khẳng định sức mạnh, cải thiện thứ hạng. Dù chức vô địch cá nhân đã có chủ, mùa giải F1 2026 vẫn còn nhiều cuộc cạnh tranh đáng chú ý trước khi chính thức khép lại.

Thứ hạng Mexico City GP