Đua xe F1, Azerbaijan GP: Từ khoảng cách phân hạng áp đảo tới chiến thắng sát sao nhất mùa giải

Đường phố Baku vốn nổi tiếng khắc nghiệt tiếp tục thử thách cả những tay đua dày dạn kinh nghiệm nhất, khi ngay cả Antonelli, người gần như không mắc lỗi trong suốt mùa giải, cũng đâm vào tường tại khúc cua 1 ngay từ Q1, khiến anh phải xuất phát ở vị trí 16, cách xa người đồng đội và cũng là đối thủ lớn nhất hiện tại.

Sainz bị phạt lùi xuống vị trí thứ 14 dù đã xuất sắc xếp thứ 9 ở vòng phân hạng, mở đường cho Colapinto, Bearman, Lawson, Albon, và Ocon cùng tiến lên một bậc. Trong khi đó, Antonelli, đối diện với thử thách lớn nhất mùa giải từ vị trí xuất phát thứ 16.

Toàn đua chia ra 2 phe, khi mà Russell, Norris, Gasly, Verstappen, Colapinto trong top 10 đều xuất phát với bộ lốp Medium. Hai tay đua Ferrari, cùng với Piastri, Hadjar, Bearman lại xuất phát trên bộ lốp C5, tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Ngay khi đèn tắt, cả 2 chiếc McLaren đều có cú xuất phát tuyệt vời, vượt qua Leclerc và Hadjar để chiếm lấy vị trí thứ 2 và thứ 4. Verstappen tìm được khoảng trống và nhanh chóng tái hợp với đồng đội ở phía trước tại vị trí thứ 5. Vòng 4, Hadjar vươn lên tới top 3 sau khi vượt qua Leclerc. Tay đua Ferrari không thể phòng thủ khi chiếc Red Bull còn lại băng qua trong vòng kế tiếp.

Antonelli từ vị trí thứ 16 cán đích thứ 5 chung cuộc

Red Bull hoán đổi vị trí hai tay đua của họ trong khi truy đuổi Piastri cho vị trí thứ 2. Ở phía sau, hai chiếc Aston Martin lần lượt gặp sự cố, và đều rút lui khỏi đường đua một cách an toàn. Vòng 17, Antonelli trở lại top 10 sau khi vượt qua được Bearman. Nhà đương kim vô địch gặp khó khăn với chiếc xe, và tạo cơ hội cho Hamilton vươn lên vị trí thứ 6.

Vòng 30, Norris khóa bánh tại góc cua thứ nhất, và rơi xuống vị trí thứ 9 phía sau Gasly và Antonelli. Thảm họa cho McLaren khi mà Safety Car xuất hiện ngay sau đó, khi Albon đã đâm vào rào chắn tại góc cua thứ 6.

Vụ tai nạn đã chấm dứt cuộc đua của Alpine và Norris

Những chiếc xe còn lại đều chuyển hướng vào đường pit, với thứ tự top 10 không có sự thay đổi. Cặp đôi Mercedes cùng đội Alpine chuyển sang lốp Soft, cùng với Verstappen và Norris, trong khi Piastri, Hadjar, và cặp đôi Ferrari buộc phải dùng lốp Medium chậm hơn.

Vòng 36, Russell bảo toàn lợi thế dẫn đầu, trong khi Verstappen vươn lên vị trí thứ 2 sau khi vượt qua Piastri. Colapinto khóa bánh tại góc cua thứ nhất, gây ra vụ tai nạn liên hoàn và kéo theo Gasly và Norris, chấm dứt cuộc đua của cả 3 tay đua. Lindblad lọt vào top 10, sau khi có va chạm với chính Lawson. Ngay trước khi Safety Car trở lại đường đua, Ocon vượt qua Bearman cho vị trí thứ 8.

Vòng 39, Russell không cho Verstappen bất kỳ cơ hội phản công nào khi cờ xanh trở lại. Lần xuất phát lại thứ 2 này diễn ra êm đẹp hơn hẳn khi toàn bộ top 10 giữ nguyên vị trí. Vòng 40, Piastri mắc lỗi và khóa bánh khi cố gắng phòng thủ tại góc cua thứ nhất. Tay đua McLaren trở lại đường đua tại vị trí thứ 15.

Russell cầm chân Verstappen tới chiến thắng chung cuộc

Verstappen giữ áp lực không ngừng trong phần còn lại của cuộc đua. Vòng cuối cùng, Bottas gặp tai nạn tại góc cua thứ 15. Tay đua Red Bull tiếp tục áp sát và truy đuổi trên đoạn thẳng chính. Nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Russell, với khoảng cách giữa hai chiếc xe tại vạch đích chỉ vỏn vẹn 0,196 giây.

Red Bull có ngày thi đấu rực rỡ khi Hadjar ăn mừng top 3 một cách trọn vẹn. Leclerc, Antonelli, Hamilton, Lindblad, Ocon, Bearman, và Sainz lần lượt khép lại top 10, trong đó Lindblad đem về 6 điểm nhờ cán đích trước Ocon chỉ 0,03 giây.

Top 10 tại Azerbaijan GP 2026

Sau cuộc đua, Colapinto đã phải nhận án phạt do gây ra vụ tại nạn tại vòng 36. Do anh không thể thi hành, án phạt sẽ được chuyển tới chặng đua tiếp theo.

Russell rũ bỏ một phần áp lực khi khoảng cách hiện tại chỉ còn 66 điểm. Điểm đến tiếp theo, F1 trở lại Sepang sau gần 10 năm, nơi mà chiến thắng gần nhất thuộc về Verstappen vào năm 2017. Đón xem Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 diễn ra từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 10.