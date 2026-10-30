Đua xe địa hình VOC 2026 bắt đầu, khán giả lái thử off-road 4 mẫu Ford, Toyota

Giải đua xe địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia (Vietnam Offroad PVOIL Cup - VOC 2026) đã bắt đầu khởi tranh trong 3 ngày, từ 30/10-1/11 tại Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, TP Hà Nội), nơi vốn được coi là "thánh địa off-road" của Việt Nam.

Đây là mùa giải thứ 19 của VOC với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 88 đội đăng ký thi đấu với hơn 176 vận động viên, thi đấu ở 24 đường thi, 50 bài thi với 1.040 lượt thi đấu. Các tay đua hàng đầu sẽ cùng tranh tài trên đấu trường Đồng Mô rộng tới khoảng 250ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn,…

Lái thử các dòng xe địa hình luôn là những hoạt động trải nghiệm được nhiều khán giả mong chờ khi đến tham dự các mùa Giải đua xe địa hình Việt Nam. Ảnh: BTC VOC

Đáng chú ý, trong khuôn khổ VOC 2026, Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam cũng mang đến cho đông đảo khán giả trải nghiệm chưa từng có với các mẫu xe mới nhất vừa ra mắt trong năm của mình.

Tại đường lái thử, Ford Việt Nam mang đến hai mẫu xe cao cấp là Ranger Raptor 3.0 V6 và Everest Platinum+. Trong đó, mẫu bán tải cao cấp Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, công suất 397 mã lực, mô-men xoắn 583Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp, dẫn động 4 bánh và hệ thống treo FOX chuyên dụng cho địa hình khó.

Ford Raptor V6 lần đầu xuất hiện tại VOC. Ảnh: FVN

Còn Ford Everest Platinum+ được trang bị động cơ xăng EcoBoost 2.3L tăng áp, công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 446Nm, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nếu Raptor thiên về hiệu suất và khả năng off-road, Everest Platinum+ hướng đến sự kết hợp giữa khả năng vận hành đa địa hình và tiện nghi của SUV 7 chỗ.

Toyota Việt Nam cũng mang đến Land Cruiser FJ và mẫu bán tải Hilux thế hệ mới. Đáng chú ý, Land Cruiser FJ vừa ra mắt thị trường Việt Nam tháng 8 vừa qua và được coi là Land Cruiser Prado thu nhỏ, thiên về off-road.

Mẫu SUV của Toyota sử dụng động cơ xăng 2.7L công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Xe có khoảng sáng gầm 245mm, hướng đến khả năng chinh phục địa hình thay vì chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị.

Toyota Land Cruiser FJ là một trong những mẫu xe được đưa ra lái thử rộng rãi bên lề sự kiện. Ảnh: TMV

Theo Ban tổ chức VOC 2026, khán giả tham dự sự kiện có thể đăng ký lái thử, trải nghiệm các cung đường địa hình mô phỏng một phần thử thách dành cho các tay đua. Các bài lái thử được thiết kế với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên nghiệp, chú trọng yếu tố an toàn. Người tham gia cũng có cơ hội nhận quà tặng rất giá trị theo chương trình của ban tổ chức.

Bên cạnh các màn tranh tài, hoạt động trải nghiệm góp phần tăng tính tương tác và thu hút khán giả đến với VOC, đồng thời tạo cơ hội để đông người hơn tiếp cận với bộ môn đua xe địa hình và tìm hiểu khả năng vận hành của các mẫu xe trong những điều kiện khác nhau.

4 phân hạng của Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC 2026 - Hạng SUV cơ bản: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Bán tải cơ bản: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản bán tải thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Nâng cao: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản xe thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe. - Hạng Chuyên nghiệp: Là hạng thi đấu với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục; trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch. Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm trở lên,...