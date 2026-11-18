Tập thể lãnh đạo xã Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo. Ảnh: Tùng Nguyễn

Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của Bác “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo xã Sóc Sơn không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tích quan trọng và toàn diện.

Trong năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tăng so với năm học trước; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vượt kế hoạch. Chất lượng thi tuyển vào lớp 10 THPT đứng thứ 17/30 quận, huyện, thị xã trước sáp nhập.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Toàn ngành có 29 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố và toàn quốc; 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Đặc biệt, có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Những năm qua, quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn xã Sóc Sơn tiếp tục được quan tâm đầu tư, mở rộng và chuẩn hóa. Trong năm học 2025-2026, xã đã cải tạo, nâng cấp 11 trường học với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng; góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn xã hiện có 9/12 trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục được đẩy mạnh, từng bước đi vào nền nếp và thực chất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn nhấn mạnh, Đảng bộ xã đặt mục tiêu xây dựng địa phương trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Để hiện thực hóa khát vọng trên và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên mới, đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tiên phong trong đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị nhà trường. Phát triển, nhân rộng mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Trường học số”, “Xã hội học tập”. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề và khát vọng cống hiến.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn mong muốn các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng, đạo đức; phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực vươn lên, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương Sóc Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với những kết quả tích cực đạt được trong năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo xã Sóc Sơn đã có 3 giáo viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội; 12 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.