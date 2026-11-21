Nâng giá trị vườn quả

Giữa tháng 11, nhiều vùng trồng cây ăn quả trọng điểm của thành phố như Lục Ngạn, Nam Dương, Chũ, Phượng Sơn bước vào vụ thu hoạch. Những vườn cam, bưởi, táo, ổi không chỉ cho năng suất cao mà còn được chăm sóc, chỉnh trang tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách. Cách làm này vừa giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản vừa góp phần tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch.

Du khách tham gia Ngày hội trái cây tại Điểm du lịch sinh thái Hồ Bầu Tiên (phường Phượng Sơn).

Vườn cam của gia đình bà Hoàng Kim Dung, thôn Cai Vàng, xã Đông Phú quy mô 12,5 ha, sản lượng ước đạt 500 tấn vừa được Chủ tịch UBND thành phố công nhận là vườn cây ăn quả đẹp. Gần 10 năm trước, khu đất này chỉ là vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp. Sau quá trình cải tạo đất, lựa chọn giống, đầu tư hệ thống tưới, làm chủ kỹ thuật chăm sóc, gia đình bà Dung đã xây dựng được một vùng sản xuất cam tập trung. Để thuận lợi cho sản xuất, gia đình làm đường bê tông chạy quanh vườn, hệ thống ống dẫn nước bán ngầm kết nối thiết bị tưới tự động, camera theo dõi giám sát an ninh và quản lý sức khỏe cây trồng.

Trên khu vườn, các hàng cây được trồng thẳng lối, tạo tán đồng đều. Theo bà Dung, muốn cây sinh trưởng tốt, quả đồng đều phải thường xuyên tạo tán, tỉa cành, loại bỏ cành già, sâu bệnh để cây thông thoáng, tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Giai đoạn quả chuyển màu phải theo dõi sát, điều chỉnh chế độ chăm sóc cho phù hợp. Việc đầu tư hệ thống tưới tự động cũng giúp chủ động nguồn nước, tiết kiệm công lao động, giảm chi phí sản xuất. Bà Dung chia sẻ: "Năm đầu tiên được thành phố bình chọn vườn cây ăn quả đẹp là động lực để gia đình tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu và mở rộng hoạt động đón khách du lịch".

Năm nay, Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Thanh Hải, phường Chũ có 8 ha bưởi, sản lượng ước đạt hơn 350 tấn. Đối với các xã viên, bí quyết để bưởi ra quả to, đều và đẹp là phải điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, cắt tỉa cành, tạo tán. Mỗi cây đậu khoảng 300 quả nhưng được tỉa bớt còn khoảng 200-250 quả. Giá bán trung bình từ 18-20 nghìn đồng/quả đối với loại bưởi thông thường và 25-30 nghìn đồng/quả đối với bưởi thờ. Nhà ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Hợp tác xã có khoảng 50% tổng diện tích trồng bưởi của Hợp tác xã. Để chủ động đón khách, năm nay, ông Hữu bố trí bàn trà, tiểu cảnh, góc chụp ảnh và sân khấu nhỏ ngoài trời. Khách đến đây có thể tham quan, thưởng thức trái cây, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và mua sản phẩm tại chỗ.

Ngoài mô hình trên còn có nhiều vườn cây đẹp, quy mô lớn khác như: Vườn bưởi của ông Nguyễn Đình Chu, thôn Gà, xã Vân Sơn sản lượng ước đạt 180 tấn; vườn quýt của ông Trần Văn Trình, thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao đạt khoảng 44 tấn. Tại xã Tân Yên, Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong có 17,1 ha ổi, sản lượng ước đạt 711 tấn... Nét chung của các mô hình là chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mở rộng diện tích, sản xuất tập trung, thâm canh, nâng cao chất lượng và tổ chức tiêu thụ.

Tích cực quảng bá

Theo Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 11/11/2026, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp tại 21 xã, phường, tổng diện tích 216,06 ha, sản lượng ước đạt 6.358 tấn. Trong đó có 28 vườn cam, 14 vườn táo, 12 vườn ổi, 5 vườn bưởi; còn lại là các vườn quýt, chuối, hồng và thanh long, tập trung tại những vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm như: Lục Ngạn (13 vườn), Nam Dương (11 vườn), Kiên Lao và phường Chũ (mỗi địa phương 6 vườn)...

Theo ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), các tiêu chí công nhận không chỉ căn cứ vào năng suất, chất lượng quả mà còn chú trọng cảnh quan, vệ sinh môi trường, giao thông và điều kiện phục vụ khách tham quan. Trong mùa cam, bưởi năm nay, thành phố tổ chức cuộc thi “Vườn cây ăn quả đẹp” gắn với Lễ hội trái cây diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/12. Chủ nhân của những vườn cây ăn quả đẹp đang tích cực hưởng ứng.

Lục Ngạn có diện tích cây ăn quả lớn với gần 1.120 ha cam, bưởi và táo, sản lượng khoảng 15 nghìn tấn quả. Đây cũng là địa phương có số vườn quả đẹp nhiều nhất thành phố (13 vườn). Dự kiến cuối năm nay, nông dân nơi đây đón thêm một mùa bội thu. Ông Vi Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Lục Ngạn cho biết: "Vụ vải thiều vừa qua, địa phương đã đón hơn 8 nghìn lượt khách đến tham quan. Dự kiến dịp tổ chức lễ hội trái cây, du khách sẽ đến đông. Để chủ động đón khách, chúng tôi hướng dẫn các hợp tác xã, nhà vườn chuẩn bị điều kiện về hạ tầng, cảnh quan, chất lượng dịch vụ; tăng cường quảng bá, kết nối doanh nghiệp lữ hành để gia tăng vườn trồng".

Toàn thành phố có khoảng 53,7 nghìn ha cây ăn quả, trong đó, diện tích cam, bưởi, táo, ổi khoảng 11.650 ha, sản lượng tăng 18,7% so với năm 2025. Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, thành phố chú trọng kết nối tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Các sở, ngành tổ chức truyền thông, giới thiệu vườn cây ăn quả đẹp, chất lượng đến khách hàng. Để những vườn cây ăn quả đẹp thực sự phát huy giá trị kinh tế, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, biển chỉ dẫn, khu vực đón tiếp và bảo đảm vệ sinh môi trường. Nông dân ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số; liên kết với các đơn vị lữ hành tổ chức đón khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm thu hoạch cây ăn quả tại vườn.