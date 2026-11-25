Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để chuẩn hóa và nhân giống. Ảnh: TRONG ẢNH: Trung tâm mời chuyên gia về làm việc thực tế tại vườn. Ảnh: PHAN VINH

Rà soát từng vùng trồng

Gần 6ha sâm Ngọc Linh của bà Nguyễn Thị Dự (ở thôn 2, xã Trà Linh) đang được hoàn thiện hồ sơ thuê môi trường rừng. Bà cho biết, khu vực thuộc xã Trà Nam cũ được triển khai trước, còn phần diện tích thuộc địa bàn Trà Linh cũ bắt đầu đo đạc từ đầu tháng 11/2026.

Khu vườn được đo lần gần nhất đạt gần 6ha và đang làm thủ tục. Tuy hồ sơ chưa hoàn tất, nhưng việc xác định lại ranh giới, diện tích và chủ thể trồng giúp người dân có cơ sở để vùng sâm lâu nay được đưa vào quản lý chính thức.

“Việc đo đạc do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đặc dụng Đà Nẵng thực hiện vì khu vực trồng sâm nằm trong diện tích rừng do đơn vị chủ rừng quản lý. Ngay khi có yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đặc dụng đã cử lực lượng đi thực tế từng vườn để đo đạc, xác định lại diện tích làm các thủ tục.

Công việc vẫn đang thực hiện, người trồng sâm như chúng tôi rất mong sớm có hồ sơ rõ ràng để yên tâm đầu tư lâu dài”, bà Dự nói.

Câu chuyện của bà Dự gắn trực tiếp với yêu cầu của Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 11/11/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 quản lý, truy xuất nguồn gốc 100% diện tích sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Tại Trà Linh, khoảng 685,7ha của 35 nhóm hộ và 14 doanh nghiệp đã có hồ sơ thuê môi trường rừng, trong khi diện tích người dân đang canh tác thực tế được địa phương nắm bắt khoảng 2.000ha. Phần diện tích chưa hoàn thiện hồ sơ là một trong những vấn đề cần tháo gỡ để vùng sâm đi vào hệ thống quản lý thống nhất.

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, xã sẽ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan rà soát vị trí, chủ thể, tình trạng pháp lý, số lượng cây và độ tuổi. Từ tháng 2 đến tháng 3/2027 sẽ tổ chức kê khai, giai đoạn tháng 4 đến tháng 9 kiểm tra thực địa, kiểm đếm.

Trước ngày 30/12/2027, địa phương dự kiến công bố số liệu chính thức về diện tích, tình trạng pháp lý, số lượng cây và diện tích đủ điều kiện thu hoạch, sau đó cập nhật định kỳ để phục vụ cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc trên toàn địa bàn.

Giữ giống gốc bằng dữ liệu

Nếu phần hồ sơ giải quyết câu chuyện vùng trồng ngoài thực địa, Nghị quyết số 22-NQ/TU đồng thời đặt yêu cầu xây lại nền tảng giống cho giai đoạn mở rộng. Nghị quyết xác định nâng cấp 2 cơ sở bảo tồn nguồn giống gốc sâm Ngọc Linh tại Trạm Dược liệu Trà Linh và Trại Sâm Tắk Ngo, bảo đảm năng lực sản xuất ít nhất 600.000 cây giống đạt tiêu chuẩn mỗi năm.

Với Trà Linh, nhiệm vụ này gắn với việc đưa Trại Sâm Tắk Ngo từ nơi lưu giữ nguồn cây quý thành cơ sở bảo tồn, tuyển chọn và cung ứng giống rõ nguồn gốc.

Theo UBND xã Trà Linh, Trại Sâm Tắk Ngo hiện quản lý 16.303 cây sâm Ngọc Linh từ 1 - 13 năm tuổi, trong đó 4.678 cây từ 10 năm tuổi trở lên. Trại có 83,1ha môi trường rừng đã được phê duyệt phương án sử dụng để bảo tồn, phát triển sâm trong 25 năm, nhưng nguồn cây mới chủ yếu được thống kê theo nhóm tuổi, chưa hoàn thành bình tuyển, mã hóa và lập hồ sơ cây mẹ, cây đầu dòng.

Hạ tầng sản xuất giống, hệ thống bảo vệ, cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc cần đầu tư. Lộ trình của địa phương được chia theo từng năm.

Năm 2027, trại dự kiến sản xuất thử khoảng 50.000 cây giống sau khi kiểm kê, lập hồ sơ nguồn cây; năm 2028 nâng lên 100.000 - 200.000 cây; năm 2029 đạt 300.000 - 400.000 cây và đến năm 2030 phấn đấu đạt từ 500.000 cây giống mỗi năm.

Khi đó, mỗi lô giống phải có mã lô, hồ sơ nguồn gốc và khả năng truy ngược về cây mẹ, tạo cơ sở để phối hợp với Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố bảo đảm mục tiêu chung.

Vườn sâm Ngọc Linh của bà Nguyễn Thị Dự ở thôn 2, xã Trà Linh đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Trịnh Minh Hải, xã đã xây dựng đề án đưa Trại Sâm Tắk Ngo thành cơ sở bảo tồn nguồn gen, sản xuất giống và trung tâm trải nghiệm sâm Ngọc Linh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Tổng nhu cầu vốn khái toán khoảng 110 tỷ đồng, trong đó khoảng 80 tỷ đồng dự kiến cho giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào hệ thống sản xuất giống, khu gieo ươm, khu cây mẹ, nhà lưới, cấp nước, tưới, bảo vệ.

“Trà Linh xác định đóng góp vào mục tiêu 8.400ha sâm Ngọc Linh của thành phố bằng chất lượng vùng nguyên liệu, nguồn giống và dữ liệu quản lý. Việc tăng công suất giống sẽ đi theo khả năng kiểm soát nguồn gen, hạ tầng, nhân lực và chất lượng. Đây là điều kiện để nguồn giống khi đưa ra vùng trồng được quản lý từ gốc”, ông Hải nói.

Sinh kế đi cùng sâm

Mục tiêu về sinh kế được nhấn mạnh bên cạnh các chỉ tiêu về diện tích, sản lượng và chế biến là điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết số 22-NQ/TU.

Đến năm 2030, ít nhất 60% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâm Ngọc Linh phải có việc làm, tăng thu nhập; còn thu nhập bình quân của người tham gia phát triển sâm và dược liệu phấn đấu đạt 96 triệu đồng/người/năm. Chỉ tiêu này kéo câu chuyện phát triển vùng sâm về gần hơn với đời sống người dân.

Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố đang áp dụng việc truy xuất nguồn gốc, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây sâm thông qua mã QR. Ảnh: PHAN VINH

Trà Linh hiện có 1.741 hộ với 7.088 nhân khẩu, đồng bào Xơ Đăng chiếm 99,97%. Trong đó, 361 hộ thuộc 35 nhóm hộ đã có hồ sơ thuê môi trường rừng với tổng diện tích hơn 374,8ha, tương đương khoảng 20,7% tổng số hộ tham gia trồng sâm có hồ sơ pháp lý.

Địa phương chưa có số liệu đầy đủ về số hộ trồng sâm, lao động, diện tích, sản lượng và nguồn thu. Đợt rà soát năm 2027 sẽ bổ sung thông tin về chủ hộ, lao động, diện tích, số cây, độ tuổi, sản lượng và nguồn thu để theo dõi hiệu quả sinh kế vùng sâm.

Với những hộ còn khó khăn, Trà Linh xác định cần kết hợp nguồn lực hỗ trợ cây giống, chương trình mục tiêu quốc gia, tín dụng chính sách và kiến nghị cơ chế vay trung, dài hạn phù hợp chu kỳ 5-7 năm của cây sâm. Khi chưa có nguồn thu, địa phương tính toán sinh kế từ bảo vệ rừng, trồng dược liệu chu kỳ ngắn, làm việc tại cơ sở sản xuất giống và du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam cho rằng, các tổ chức nghề nghiệp cần hỗ trợ người trồng tiếp cận thủ tục, kỹ thuật và thị trường thuận lợi hơn.

Nhiều hộ đồng bào có kinh nghiệm giữ rừng, chăm sóc sâm nhưng còn hạn chế trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng, liên kết sản xuất và đầu ra sản phẩm. Hội nghề nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp cần tham gia tháo gỡ khó khăn này.

“Tổ chức người trồng thành nhóm hộ, tổ hợp tác hoặc hợp tác xã sẽ thuận lợi hơn cho xác lập vùng trồng, kiểm soát chất lượng, liên kết doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người dân.

Người dân phải thực sự là chủ thể của vùng sâm. Muốn vậy, họ cần được hỗ trợ để tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị, từ sản xuất, hoàn thiện hồ sơ, liên kết tiêu thụ đến bảo vệ thương hiệu và hưởng lợi tương xứng với công sức mình bỏ ra”, ông Lực nói.

Cấp mã số cơ sở trồng sâm Ngọc Linh

Ngày 13/11/2026, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu được Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cấp Mã số cơ sở trồng 42-26/A-DAN, với số lượng trồng tối đa 296.000 cây sâm Ngọc Linh, phục vụ mục đích thương mại. Việc cấp mã số là thêm một bước hoàn thiện hệ thống quản lý hoạt động sản xuất, bảo tồn và phát triển nguồn giống của trung tâm, tạo cơ sở quản lý rõ hơn về quy mô, thông tin và nguồn gốc cây trồng. Trước đó, trung tâm đã có các hồ sơ pháp lý liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, bảo hộ giống cây trồng và công bố lưu hành giống Sâm Ngọc Linh-QN. Cây giống do trung tâm cung ứng cũng được ứng dụng mã QR để quản lý, truy xuất thông tin từng lô, góp phần tăng tính minh bạch nguồn giống khi mở rộng vùng nguyên liệu.