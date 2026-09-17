Đưa vụ án Công ty đầu tư y tế Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi

Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương thông báo về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu từ nay đến hết năm 2026, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hoàn thành rà soát, phân loại, có phương án xử lý cụ thể đối với 962 dự án chưa thực hiện rà soát, phân loại; chỉ đạo hoàn thành xử lý đối với 9.662 cơ sở nhà, đất dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác, sử dụng. Đảng ủy Chính phủ chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với 1.330 dự án đã có phương án xử lý để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Thường trực Ban Chỉ đạo nêu mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin về phiên họp

Các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc trọng điểm như: Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn. Những vụ án này sẽ được báo cáo kết quả tại phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Trung ương hoàn thành giám sát việc thực hiện 5 Quy định của Ban Chỉ đạo về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án gồm:

Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM và các đơn vị liên quan.

Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ" liên quan đến Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2).

Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan.

Đồng thời, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.