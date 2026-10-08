Đưa vốn vào sản xuất, giữ vững ổn định vĩ mô
Để các nguồn lực được khơi thông và phát huy hiệu quả, một yêu cầu đặt ra là bảo đảm dòng vốn đến được với sản xuất, kinh doanh. Nhưng huy động vốn qua những kênh nào, sử dụng ra sao và phối hợp các chính sách thế nào để vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá? Những lựa chọn điều hành trong các tháng cuối năm cũng có ý nghĩa đối với nền tảng tăng trưởng những năm tới.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế xung quanh nội dung này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-von-vao-san-xuat-giu-vung-on-dinh-vi-mo-421356.htm