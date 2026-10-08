Đưa vốn vào sản xuất, giữ vững ổn định vĩ mô

Với hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, du lịch Việt Nam đang hướng tới đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế trong cả năm. Nhưng khi lượng khách ngày càng tăng, câu hỏi đáng quan tâm hơn không phải Việt Nam có thể đón thêm bao nhiêu triệu khách mà là mỗi hành trình của du khách có thể đóng góp bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế. Đây là lúc mối liên kết giữa du lịch và bán lẻ, hàng tiêu dùng cần được nhìn nhận ở một tầng sâu hơn.