Đưa vốn chính sách về vùng khó

Mô hình nuôi dúi từ nguồn vốn vay ưu đãi, mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Đinh Ngọc Thảo, thôn Đoàn Kết, xã Lai Đồng.

Khi đồng vốn thành... sinh kế

Tại thôn Đoàn Kết, xã Lai Đồng, Đinh Ngọc Thảo (sinh năm 2001) đã biến nguồn vốn chính sách thành động lực phát triển kinh tế, từng bước tạo dựng sinh kế cho gia đình. Từ chỗ vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo để đầu tư trồng keo và đã hoàn trả đầy đủ khoản vay, Thảo tiếp tục xây dựng phương án nuôi dúi, được bình xét cho vay 99 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân, Thảo tiến hành xây dựng chuồng trại, mua con giống. Từ những con dúi ban đầu, đàn vật nuôi từng bước phát triển, tạo ra các sản phẩm dúi giống, dúi thịt và dúi sinh sản cung cấp cho thị trường, mang lại nguồn thu khoảng 120 triệu đồng mỗi năm. Thảo chia sẻ: “Nhờ có vốn vay ưu đãi nên tôi có điều kiện đầu tư chuồng trại, mua con giống để bắt đầu mô hình chăn nuôi khép kín. Khi đàn dúi phát triển, tôi tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quy mô và tìm đầu ra cho sản phẩm”.

Từ một khoản vay ưu đãi, hướng sinh kế mới được hình thành, người vay không chỉ có thêm nguồn lực đầu tư mà còn chủ động tạo việc làm và thu nhập ngay tại địa phương. Đây cũng là mục tiêu mà TDCS hướng tới ở những địa bàn còn khó khăn, đó là: Đưa vốn đến đúng đối tượng, hỗ trợ đúng nhu cầu và tạo điều kiện để người dân sử dụng vốn phát triển sản xuất, từng bước nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế.

Tại Lai Đồng, đến ngày 24/9, tổng dư nợ các chương trình TDCS đạt trên 155 tỷ đồng, với 2.112 khách hàng còn dư nợ trên tổng số 3.504 hộ dân, tương đương trên 60% số hộ trên địa bàn. Dư nợ bình quân đạt trên 73 triệu đồng/hộ vay. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có 331 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống. Nguồn vốn đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 9 lao động; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo 155 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tập trung cho vùng đặc biệt khó khăn

Từ hiệu quả tại cơ sở cho thấy TDCS đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, giúp địa phương giữ vị trí top 2 toàn quốc về dư nợ TDCS. Tính đến ngày 28/9/2026, tổng doanh số cho vay đạt hơn 4.500 tỷ đồng, với 65.433 lượt khách hàng được vay vốn, đưa tổng dư nợ các chương trình TDCS trên địa bàn tỉnh đạt hơn 20.200 tỷ đồng (tăng gần 1.700 tỷ đồng so với ngày 31/12/2025), trong đó dư nợ các xã có thôn đặc biệt khó khăn là 6.330 tỷ đồng. Nợ quá hạn chỉ còn chiếm 0,07% tổng dư nợ. Theo ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, TDCS phát huy tốt vai trò là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện các chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở. Hiệu quả của nguồn vốn không chỉ nằm ở quy mô dư nợ mà quan trọng hơn là khả năng giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống. Đối với những xã đặc biệt khó khăn, việc đưa vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả rất có ý nghĩa, bởi nguồn vốn cần được gắn với những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa bàn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.

Hiện, toàn tỉnh có 745 thôn đặc biệt khó khăn tại 52 xã thuộc 11 Phòng giao dịch. Đây là những địa bàn có nhu cầu vốn cao để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng đời sống. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục tập trung dòng vốn TDCS vào hỗ trợ hạ tầng và sinh kế cho các xã đặc biệt khó khăn.

Để dòng vốn tiếp tục phát huy hiệu quả, cần gắn TDCS với hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp và kết nối thị trường. Khi người dân không chỉ có vốn mà còn biết cách sử dụng vốn, nguồn vốn chính sách sẽ phát huy tốt hơn vai trò tạo sinh kế bền vững.

Ở những xã đặc biệt khó khăn, mỗi khoản vay chưa thể tạo ra thay đổi lớn ngay lập tức, nhưng nhiều khoản vay được sử dụng hiệu quả sẽ trở thành nguồn lực đáng kể cho cộng đồng. Từ đó, TDCS không chỉ góp phần đảm bảo an sinh mà còn tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong tỉnh.