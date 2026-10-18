Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về TP Hồ Chí Minh

Khoảng 5 giờ 20 phút, đoàn tàu kéo kết cấu vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa rời cảng Đông Xuyên, khu vực Rạch Dừa, hướng về bến Bạch Đằng - nơi đang thi công cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Lúc 5 giờ sáng, các tàu kéo và lai dắt đã đến khu vực cảng Đại Dũng, chuẩn bị cho hành trình lai dắt vòm thép về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Theo lộ trình, đoàn tàu kéo di chuyển theo sông Dinh ra biển, qua vịnh Ghềnh Rái, sau đó đi qua các tuyến sông Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và sông Sài Gòn để đưa kết cấu cầu về công trường. Tổng chiều dài hành trình khoảng 124 km.

Vận chuyển vòm thép cầu đi bộ qua hành trình đường thủy dài 124 km.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, đoàn tàu kéo đã đưa kết cấu cầu đến cửa biển Vũng Tàu. Thời điểm này, khu vực biển tương đối êm, thuận lợi cho việc di chuyển. Sau hơn một giờ hành trình, đoàn tàu đã di chuyển được khoảng 4 km. Đến 7 giờ 20 phút sáng, đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ nặng 3.400 tấn đi qua vịnh Gành Rái.

Hình ảnh vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn dài 187m, nặng 3.400 tấn di chuyển trên biển.

Tổ hợp kết cấu cầu được vận chuyển có chiều dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m và cao hơn 26 m, gồm vòm thép cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn cùng hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.

Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo chính, hai tàu áp mạn (mỗi tàu 5.000 mã lực) và một tàu dự phòng 2.400 mã lực.

Theo kế hoạch, từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19/10, đoàn lai kéo sẽ di chuyển từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến khu vực Rạch Bến Nghé, thuộc luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển, trước đó, Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải gồm sông Dinh, Vũng Tàu - Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn - Vũng Tàu trong hai ngày 18 và 19/10.

Xuyên đêm hạ thủy kết cấu chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực Rạch Dừa. Dự kiến, sà lan sẽ khởi hành ngày 18/10, đưa kết cấu cầu về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan, chủ tàu, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện hoạt động trên các tuyến luồng chủ động cập nhật thông tin, bố trí kế hoạch hành trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trong thời gian diễn ra hoạt động lai kéo.