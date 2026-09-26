Đưa việc học và thực hành theo Bác vào thực tiễn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phong Nguyễn Văn Thành cho biết, điểm nổi bật là việc học Bác từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung học tập được gắn với chức trách, nhiệm vụ, những vấn đề thực tiễn ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đại diện lãnh đạo xã Triệu Phong thăm, động viên các tổ lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Phong - Ảnh: V.P

Kết quả năm 2025, có 9 tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 33 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2026, tính đến thời điểm hiện nay, tất cả các chi, đảng bộ được đánh giá từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xây dựng cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, 100% tập thể và cá nhân đã ký cam kết học tập và nêu gương. Đây là cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ cuối năm.

Cùng với đó, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, các chuyên đề học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ, tạo điều kiện để đảng viên tự soi, tự sửa và gắn việc tu dưỡng, rèn luyện với nhiệm vụ được giao.

Một giải pháp cụ thể nữa đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngày 23/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Triệu Phong ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh giờ giấc làm việc, tác phong, lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và xây dựng văn hóa công sở.

Qua thực hiện chỉ thị, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; việc chấp hành giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo xã Triệu Phong tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 - Ảnh: VP

Từ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và hưởng ứng của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Theo đó, Chi bộ Ngũ Hiệp và Chi bộ thôn 1 Nhan Biều có mô hình hiến cây, đất để làm đường giao thông. Bí thư Chi bộ thôn Ngũ Hiệp Trần Thị Bưởi là cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác.

Trong phát triển kinh tế, ông Bùi Quang Huyên và ông Lê Văn Trung, Chi bộ Thượng Phước, thực hiện mô hình nuôi nhốt bò 3B kết hợp trồng cây có múi, trồng rừng theo chứng chỉ FSC, VFSC, mang lại giá trị kinh tế cao.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TW, Đảng bộ xã Triệu Phong tập trung đưa những yêu cầu mới của chỉ thị vào thực tiễn. Chỉ thị xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phong Nguyễn Văn Thành cho biết, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tập trung đưa nội dung học tập thành hành động cụ thể.

Trong công tác xây dựng Đảng, xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ cương, thực hiện quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực ngay từ từng chi bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phong Nguyễn Văn Thành tham gia hiến máu trong chương trình Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - Ảnh: V.P

Đối với phát triển kinh tế-xã hội, việc “thực hành theo Bác” được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sản xuất, dồn điền đổi thửa, phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực và quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, xã tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng bộ xã Triệu Phong xác định tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để đưa việc thực hành theo Bác đi vào chiều sâu.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phong Nguyễn Văn Thành, phương châm được xác định là “Cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo, cán bộ làm gương cho quần chúng”. Người đứng đầu phải tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết dứt điểm những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay tại cơ sở.

Cùng với đó, Đảng bộ xã lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả công việc thực tế làm thước đo chất lượng cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, công khai, minh bạch hơn.

Đảng bộ xã kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và thực hành theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.