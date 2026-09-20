Đưa việc học và làm theo Bác thành hành động cụ thể trong đoàn viên, người lao động

HỌC BÁC TỪ NHỮNG VIỆC GẦN GŨI, THIẾT THỰC

Theo Kế hoạch 75, 100% Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 07; 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được học tập, xác định nội dung thực hành theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao. Hằng năm, mỗi đơn vị phấn đấu có ít nhất 1 mô hình hoặc việc làm thiết thực, đồng thời gắn với phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”.

Thời gian qua, nhiều mô hình được triển khai như: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”, “Câu lạc bộ Bà bầu và nuôi con nhỏ”, “Công nhân 5 không”, Game show “Tan ca kết nối”, “Hòm thư góp ý trực tuyến”, “Tủ sách hay nhận ngay tri thức”, “Mái ấm DOMESCO”, “Nuôi heo đất” và “Học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc”...

Công đoàn cơ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO khui heo đất, chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Công ty CP XNK Y tế DOMESCO (phường Mỹ Trà), học và làm theo Bác được thể hiện bằng tinh thần sẻ chia, tương trợ đoàn viên và trách nhiệm với cộng đồng. “Mái ấm DOMESCO” vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; “Nuôi heo đất” để hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn đột xuất, chăm lo con đoàn viên và thực hiện các hoạt động nghĩa tình.

Tại Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam, (khu công nghiệp Tân Phước), tinh thần lắng nghe, trách nhiệm với người lao động được thể hiện qua “Hòm thư góp ý trực tuyến”. Thông qua mã QR, kiến nghị của công nhân được tiếp nhận, phân loại và phản hồi trong tối đa 3 ngày làm việc. Mô hình “Tủ sách hay nhận ngay tri thức” cũng tạo điều kiện để người lao động tự học, nâng cao kiến thức.

Trong khi đó, tại Công ty CP Thủy sản Trường Giang (phường Sa Đéc), việc học Bác gắn với lao động sáng tạo, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều sáng kiến cải tiến hệ thống làm lạnh, sử dụng năng lượng hiệu quả mang lại từ 170 - 225 triệu đồng mỗi tháng.

Ứng dụng mã QR, biểu mẫu điện tử và nền tảng số trong quản lý sản xuất góp phần giảm khoảng 80% sai sót, tiết kiệm hơn 25 triệu đồng mỗi tháng. Các hoạt động như: “Câu lạc bộ Bà bầu và nuôi con nhỏ”, “Siêu thị Công đoàn bán hàng phi lợi nhuận”, “Bữa cơm Công đoàn” cũng góp phần nâng cao phúc lợi, gắn kết người lao động.

Các cách làm cho thấy, học Bác bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Lắng nghe để giải quyết tốt hơn, sẻ chia để chăm lo tốt hơn và sáng tạo để làm việc hiệu quả hơn.

LẤY HIỆU QUẢ LÀM THƯỚC ĐO

Thời gian tới, thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”; đổi mới tuyên truyền, tăng ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng hình thức ngắn gọn, dễ tiếp cận, gắn với “Người thật, việc thật”, lựa chọn những nội dung phù hợp với từng đơn vị, từng nhóm đối tượng; duy trì, nhân rộng mô hình hiệu quả, gắn việc thực hành theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua và yêu cầu chăm lo đời sống người lao động.

Thực hành theo Bác không chỉ làm thêm một việc, mà còn là làm tốt hơn những việc mình vốn phải làm. Hiệu quả được đo bằng những chuyển biến cụ thể: Kiến nghị được giải quyết kịp thời, sáng kiến tạo giá trị, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, điều kiện làm việc được cải thiện và năng suất lao động được nâng lên.