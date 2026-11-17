Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 281 điểm cầu tại các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường trong toàn tỉnh, thu hút gần 37.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đã xác lập yêu cầu mới trong việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm đáng chú ý là việc bổ sung nội dung phương pháp, đồng thời chuyển trọng tâm từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”. Sự thay đổi này không chỉ mở rộng nội dung nghiên cứu mà còn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải cụ thể hóa những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động và hiệu quả công việc thực tế.

Theo ông Trịnh Tuấn Sinh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW, Kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc thực hiện chuyên đề toàn khóa phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị. Để việc học tập không dừng lại ở nhận thức, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động lựa chọn nội dung thực hành phù hợp, xác định rõ công việc, sản phẩm và kết quả cần đạt. Quá trình triển khai phải đi kèm với cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, bảo đảm những nội dung đã cam kết được thực hiện thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng dự Hội nghị.

Một yêu cầu quan trọng khác là vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp Hồ Chí Minh vào đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần coi trọng sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sức mạnh tập thể để tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Các cấp, ngành phải thực hiện nghiêm phương châm “1 xuyên suốt, 6 rõ”, lấy tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả cuối cùng làm căn cứ đánh giá. Khắc phục tình trạng phân công nhiệm vụ thiếu cụ thể, giải quyết công việc chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đặc biệt, việc học tập và thực hành theo Bác cần được thể hiện rõ qua khả năng giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề cấp thiết của tỉnh cũng như những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng yêu cầu đưa việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành chuẩn mực trong văn hóa công vụ và hoạt động thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện nhất quán nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và phương pháp làm việc khoa học; kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện quan liêu, hình thức, lãng phí, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền những nội dung trọng tâm của chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức quán triệt, sinh hoạt chuyên đề cần được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu, lãnh đạo, điều hành và giải quyết công việc; tránh biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

GS.TS. Trần Văn Phòng truyền đạt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 07-CT/TW. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về yêu cầu học tập và thực hành theo Bác; giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa các thành tố này. Đồng thời, phân tích cơ sở, ý nghĩa của việc chuyển từ “làm theo” sang “thực hành”, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu vận dụng những giá trị của Người vào thực tiễn công tác và đời sống.