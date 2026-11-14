Đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, động lực phát triển của bệnh viện

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) xác định triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW phải tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, nhân viên. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng bệnh viện phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới.

Chung quanh nội dung này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thực, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) về những kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và định hướng cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

Đưa việc học tập và thực hành theo Bác vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ

Phóng viên: Ngày 21/8/2026, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm nổi bật của Bệnh viện trong việc đưa việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn?

Đại tá Nguyễn Trung Thực: Trong giai đoạn 2016-2025, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Bệnh viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Bệnh viện đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích của tập thể Bệnh viện trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Từ thực tiễn triển khai, chúng tôi rút ra ba kinh nghiệm chủ yếu.

Trước hết, phải xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Việc học tập không dừng lại ở nghiên cứu, quán triệt mà phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và những việc làm thiết thực trong từng lĩnh vực công tác.

Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự tín nhiệm của tập thể làm thước đo trách nhiệm.

Ba là, gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn bệnh viện, từ nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến đến cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường văn hóa và rèn luyện y đức.

Đối với một bệnh viện chuyên khoa sâu về bỏng, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh phải được thể hiện rõ nét qua tinh thần tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực giành lại sự sống, bảo tồn chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đây vừa là yêu cầu của y đức, vừa là biểu hiện cụ thể, thiết thực nhất của việc học tập và làm theo Bác trong hoạt động nghề nghiệp của mỗi cán bộ, nhân viên y tế.

Thay băng, điều trị cho bệnh nhân bỏng nặng, diện tích rộng tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Phóng viên: Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bệnh viện có những đổi mới gì trong triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, nhằm đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Đại tá Nguyễn Trung Thực: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bệnh viện xác định triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW phải tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, trong đó trọng tâm là chuyển từ học tập, quán triệt sang thực hành, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào từng nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Bệnh viện tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Một là, gắn việc học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các khâu đột phá trong phát triển Bệnh viện. Mỗi đơn vị, khoa, ban xác định rõ mục tiêu, nội dung, trách nhiệm và kết quả cần đạt, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì. Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khuyến khích cán bộ y tế nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, cải tiến quy trình chuyên môn, giải quyết những vấn đề thiết thực trong công tác điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa bệnh viện chính quy, kỷ cương, đoàn kết, nhân văn; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người bệnh.

Điểm quan trọng là các nội dung học tập, thực hành theo Bác phải được cụ thể hóa thành cam kết, chỉ tiêu và nhiệm vụ có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên y tế nhận thức rõ trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chủ động khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi xác định, kết quả cuối cùng của việc học và thực hành theo Bác không phải là số lượng các đợt học tập hay phong trào thi đua, mà phải được thể hiện bằng sự chuyển biến trong tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, chất lượng chuyên môn và hiệu quả phục vụ người bệnh. Khi việc học tập, thực hành theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, mỗi cá nhân sẽ có thêm động lực tự hoàn thiện, còn tập thể Bệnh viện sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển.

Đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao chất lượng điều trị

Phóng viên: Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung. Bệnh viện sẽ phát huy tinh thần này trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ như thế nào để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh bỏng?

Đại tá Nguyễn Trung Thực: Bệnh viện xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị, từng bước khẳng định vai trò của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về bỏng và liền vết thương.

Năm 2025, Bệnh viện chủ trì triển khai 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 7 đề tài cấp ngành và 24 đề tài cấp cơ sở. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thực tiễn cao như ứng dụng tế bào gốc và sản phẩm sinh học trong điều trị bỏng sâu, vết thương mạn tính, sẹo phì đại và di chứng sau bỏng; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu sinh học trong ghép da, tái tạo mô; phát triển kỹ thuật vi phẫu, siêu vi phẫu trong phẫu thuật tái tạo; chăm sóc, phục hồi chức năng toàn diện cho bệnh nhân bỏng nặng. Bên cạnh đó, Bệnh viện từng bước tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hình ảnh 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật tạo hình.

Đổi mới sáng tạo không chỉ là ứng dụng những công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là phải giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo ra giá trị thiết thực cho người bệnh. Đại tá Nguyễn Trung Thực

Để phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Bệnh viện tập trung vào ba định hướng chính.

Thứ nhất, xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học chuyên sâu, khuyến khích các ý tưởng mới, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ kỹ thuật.

Thứ hai, ưu tiên giải quyết những vấn đề chuyên môn còn nhiều khó khăn trong thực tiễn điều trị, như bỏng sâu, bỏng diện rộng, nhiễm khuẩn vết thương, nhiễm khuẩn đa kháng thuốc, tổn thương phức tạp và phục hồi chức năng sau bỏng. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và cơ sở y tế trong, ngoài nước để tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến.

Thứ ba, chú trọng đánh giá hiệu quả ứng dụng của các đề tài nghiên cứu trên cơ sở kết quả điều trị, tỷ lệ biến chứng, thời gian nằm viện, khả năng phục hồi chức năng và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Chúng tôi cho rằng, đổi mới sáng tạo không chỉ là ứng dụng những công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là phải giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo ra giá trị thiết thực cho người bệnh. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần được khuyến khích, bảo vệ và tạo điều kiện phát huy, đồng thời phải đặt trong khuôn khổ quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.

Phóng viên: Là bệnh viện tuyến chuyên sâu về bỏng của cả nước, Bệnh viện xác định trách nhiệm như thế nào trong công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế?

Đại tá Nguyễn Trung Thực: Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa sâu về bỏng, Bệnh viện không chỉ có trách nhiệm nâng cao chất lượng điều trị tại cơ sở mình mà còn phải góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống y tế Quân đội và các cơ sở y tế trong cả nước. Vì vậy, đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị, chuyên môn quan trọng.

Bác sĩ Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác hướng dẫn thực hành thay băng điều trị bệnh nhân bỏng cho bác sĩ, điều dưỡng tuyến cơ sở. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Hằng năm, Bệnh viện duy trì tổ chức trên 30 lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho hàng trăm lượt cán bộ y tế. Nội dung tập trung vào cấp cứu bỏng hàng loạt, chăm sóc vết thương mạn tính, vi phẫu, ghép mô và các kỹ thuật chuyên sâu. Năm 2025, Bệnh viện cử 27 cán bộ đi đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ chuyên khoa; 48 lượt cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore... Qua đó, đội ngũ cán bộ y tế có điều kiện tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng kỹ thuật tiên tiến.

Trong công tác chỉ đạo tuyến, Bệnh viện đã chuyển giao 12 kỹ thuật chuyên sâu về bỏng và tạo hình cho các đơn vị quân y tuyến dưới và bệnh viện dân y. Các kỹ thuật tập trung vào vi phẫu, ghép mô, chăm sóc vết thương mạn tính ứng dụng tế bào gốc, phục hồi chức năng sau bỏng nặng, chăm sóc và xử trí bỏng trẻ em, bỏng hô hấp. Những kỹ thuật được chuyển giao đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của các đơn vị tiếp nhận, được Cục Quân y đánh giá cao.

Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến theo hướng sát nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện và năng lực của từng cơ sở y tế. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về cấp cứu, điều trị bỏng, chăm sóc vết thương, phòng, chống nhiễm khuẩn, phẫu thuật tạo hình và phục hồi chức năng sau bỏng. Việc chuyển giao kỹ thuật được thực hiện theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành lâm sàng, hướng dẫn trực tiếp, hội chẩn trực tuyến và hỗ trợ chuyên môn từ xa, bảo đảm các đơn vị tiếp nhận có khả năng thực hiện, duy trì và phát triển kỹ thuật.

Cùng với đó, Bệnh viện tăng cường xây dựng mạng lưới phối hợp chuyên môn, nhất là với các bệnh viện Quân đội và cơ sở y tế tại những địa bàn có nguy cơ xảy ra tai nạn, thảm họa, cháy nổ, bỏng hàng loạt; chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Mục tiêu là từng bước hình thành mạng lưới cấp cứu, điều trị bỏng đồng bộ, liên tục và hiệu quả, giúp người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng ngay từ tuyến cơ sở, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hướng dẫn tập vận động, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị bỏng tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng

Phóng viên: Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh việc học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương và tinh thần phục vụ nhân dân. Bệnh viện có những giải pháp gì để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế?

Đại tá Nguyễn Trung Thực: Đối với người thầy thuốc, y đức không chỉ là phẩm chất nghề nghiệp mà còn là biểu hiện trực tiếp của việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bệnh viện luôn xác định nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn liền với chất lượng khám, chữa bệnh và sự phát triển bền vững của đơn vị.

Người bệnh bỏng thường phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, đau đớn, nhiều lần phẫu thuật, chịu những tổn thương nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Vì vậy, bên cạnh trình độ chuyên môn, người thầy thuốc cần có lòng nhân ái, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng thấu hiểu, chia sẻ với người bệnh. Chăm sóc người bệnh không chỉ là thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật mà còn phải quan tâm đến tâm lý, nguyện vọng và quá trình phục hồi của từng người.

Người bệnh đến với bệnh viện không chỉ cần được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến mà còn cần được chăm sóc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình thương của người thầy thuốc. Đó chính là cách thiết thực để thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Đại tá Nguyễn Trung Thực

Để làm tốt điều đó, Bệnh viện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, y đức và trách nhiệm nghề nghiệp; đưa nội dung rèn luyện y đức vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và sinh hoạt chuyên môn; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy chế chuyên môn và kỷ luật trong khám, chữa bệnh.

Bệnh viện đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc; thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản hồi của người bệnh, thân nhân người bệnh để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập. Những tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, có nhiều việc làm tốt vì người bệnh được biểu dương, nhân rộng; những biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm y đức và quy tắc ứng xử phải được chấn chỉnh nghiêm túc.

Chúng tôi luôn tâm niệm, người bệnh đến với bệnh viện không chỉ cần được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến mà còn cần được chăm sóc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình thương của người thầy thuốc. Đó chính là cách thiết thực để thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”, để mỗi cán bộ, nhân viên y tế không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sáng về y đức, đẹp trong cách ứng xử và tận tụy trong phục vụ.

Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác ứng dụng kỹ thuật mổ vi phẫu điều trị cho bệnh nhân phù bạch mạch. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Phóng viên: Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược của từng cơ quan, đơn vị. Bệnh viện xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng đội ngũ thầy thuốc “sáng y đức, giỏi chuyên môn”, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới?

Đại tá Nguyễn Trung Thực: Trong giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa sâu về bỏng và yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân.

Trước hết, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu và điều trị bỏng, phẫu thuật tạo hình, điều trị vết thương phức tạp, ghép da, kiểm soát nhiễm khuẩn và phục hồi chức năng. Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị các trường hợp bỏng nặng, bỏng diện rộng, tai nạn hàng loạt và thảm họa.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên các hướng nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao như tế bào gốc, vật liệu sinh học, công nghệ tái tạo mô, trí tuệ nhân tạo và hình ảnh 3D trong chẩn đoán, điều trị. Từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ y tế trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, có tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tụy. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của Bệnh viện trong nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế.

Bệnh viện cũng chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, kỷ cương, văn hóa, hiện đại; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.

Đặc biệt, Bệnh viện xác định phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội với chăm sóc sức khỏe nhân dân; luôn sẵn sàng tham gia cấp cứu, điều trị trong các tình huống khẩn cấp, thảm họa, cháy nổ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Quốc phòng và cấp trên giao.

Để hoàn thành những mục tiêu đó, yếu tố quyết định vẫn là con người, là năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên. Mỗi người cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, rèn luyện y đức, không ngừng hoàn thiện bản thân, biến những giá trị học tập và thực hành theo Bác thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày.

Với truyền thống của người thầy thuốc Quân đội, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác phấn đấu tiếp tục phát triển vững mạnh, khẳng định vai trò trung tâm chuyên sâu về bỏng và liền vết thương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Quan trọng hơn, mỗi kết quả trong nghiên cứu, điều trị, đào tạo và phục vụ người bệnh sẽ là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của việc học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!