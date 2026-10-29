Đưa vào vận hành trạm biến áp 110kV Trường Hải

Dự án do EVNCPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) trực tiếp quản lý, Công ty Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC) thực hiện tư vấn thiết kế. Công trình được thiết kế với quy mô 2x63 MVA; giai đoạn này lắp đặt máy biến áp 63MVA cùng các thiết bị đồng bộ, xây dựng khoảng 0,03km đường dây 110kV đấu nối và 5 xuất tuyến 22kV.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải đang tăng nhanh tại khu vực Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải, vùng phụ cận; san tải cho trạm biến áp 110kV Kỳ Hà đang mang tải cao, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Việc kết nối lưới điện 110-22kV giữa trạm biến áp 110kV Trường Hải với các trạm hiện trạng do Công ty Điện lực Đà Nẵng quản lý còn góp phần bảo đảm cung cấp điện theo tiêu chuẩn N-1, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.