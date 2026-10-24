Đưa vào vận hành chính thức Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa
Căn cứ Kế hoạch số 1489, ngày 23-1-2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026; Quyết định số 3491, ngày 5-10-2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo đưa vào vận hành chính thức Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa từ ngày 15 -10-2026.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202610/infographic-dua-vao-van-hanh-chinh-thuc-cong-du-lieu-mo-tinh-khanh-hoa-e166bd7/