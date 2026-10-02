Đưa vào sử dụng nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11

Di sản thế giới - Dô thị cổ Hội An. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương thống nhất việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; tăng cường kết nối hoạt động văn hóa, trải nghiệm với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; trong đó mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp. Các địa phương phải bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức giá trị di sản.

Kết quả tổ chức các hoạt động năm 2026 sẽ được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí gồm mức độ tiếp cận; tham gia, sáng tạo; chất lượng thụ hưởng; giá trị được duy trì và hiệu quả quản lý, quản trị. Các địa phương báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12; Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/12/2026.