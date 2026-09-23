Đưa vào sử dụng công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở ở xã Thường Phước

Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo đó, Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước có chiều dài 1,1 km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 246 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng khoảng 228 tỷ đồng.

Công trình được khởi công vào ngày 29-10-2025. Với tính cấp bách của dự án, thời gian qua, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vượt tiến độ khoảng 3 tháng.

Trước đó, vào ngày 8 và 12-8-2025, tại khu vực Kè chống xói lở Thường Thới Tiền (nay là xã Thường Phước) xảy ra sạt lở, sụp lún với chiều dài khoảng 350/2.800 m (gồm 4 đoạn). Ngoài ra, các đoạn còn lại với chiều dài khoảng 2.450/2.800 m tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể xảy ra sụp lún, sạt lở bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 521 về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án được đầu tư với mục tiêu khắc phục và chủ động phòng, chống sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền tại khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực xã Thường Phước; kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân và doanh nghiệp, an toàn công trình phòng, chống thiên tai, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông đi lại của người dân.