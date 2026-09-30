Đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Để nối thông toàn tuyến, hai cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh cùng các hạng mục trên đoạn được hoàn thiện.

Nút giao Hiệp Phước - Nhà Bè lên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong đó, cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối TPHCM với Đồng Nai, là mắt xích cuối cùng của dự án, đã thử tải thành công ngày 25-9.

Cầu Bình Khánh cùng các hạng mục trên đoạn được hoàn thiện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo thêm hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây đến TPHCM, TP Đồng Nai và hệ thống cảng biển phía Đông mà không phải đi vào trung tâm TPHCM.

Tuyến cũng tăng khả năng kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương, Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp và trung tâm logistics.

Những ngày qua, nhiều người dân háo hức, chờ đợi tuyến đường đưa vào sử dụng. Anh Trần Văn Đức (phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) cho biết, gia đình dự định đi Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) và đã dời lịch, chờ cao tốc thông toàn tuyến.

“Đi theo cung đường này sẽ thuận tiện và gần hơn. Chúng tôi rất mong được trải nghiệm”, anh Đức chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Bình (xã Nhà Bè, TPHCM) cho biết thường xuyên về quê ở xã Xuân Lộc, TP Đồng Nai. Trước đây, ông phải đi qua các tuyến đường nội đô rồi mới tiếp cận cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Hành trình có khi kéo dài do kẹt xe.

“Sau khi thông xe, tôi không còn phải đi vòng qua khu vực trung tâm TPHCM, đường về quê được rút ngắn rất nhiều”, ông Bình nói.

Theo phương án tổ chức giao thông do Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt ngày 29-9, phương tiện được phép lưu thông là ô tô đủ điều kiện theo quy định; xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ không được lưu thông trên cao tốc. Tốc độ tối đa trên tuyến chính 90km/giờ, tối thiểu 60km/giờ; riêng khu vực cầu Bình Khánh và Phước Khánh tối đa 80km/giờ. Khi qua hai cầu, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ phải đi làn số 2, sát làn dừng khẩn cấp. Ô tô con, xe bán tải và xe tải không quá 7,5 tấn được lưu thông ở cả hai làn. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, sẽ tổ chức thu phí đồng bộ khi thông toàn tuyến. Mức giá dịch vụ là 2.000 đồng/PCU/km, mức thu cụ thể tùy nhóm phương tiện và quãng đường thực tế sử dụng; thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Sáng 30-9, đơn vị thi công hoàn thiện nốt các biển báo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau hơn 12 năm triển khai với nhiều khó khăn, vướng mắc, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành các hạng mục chính. Dự án có tổng chiều dài 57,8km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, đi qua tỉnh Tây Ninh, TPHCM và TP Đồng Nai.

Hiện các đơn vị thi công hoàn thiện một số công đoạn cuối cùng, như gắn biển báo, kiểm tra hệ thống đèn.

Dự án có điểm đầu kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương; điểm cuối kết nối quốc lộ 51 và khu vực cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tháng 1-2025, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã đưa vào khai thác gần 30km, gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51.

Sáng 30-9, đơn vị thi công hoàn thiện các biển báo. Ảnh: QUỐC HÙNG