Đưa vào khai thác thêm 395km đường cao tốc trong 9 tháng đầu năm

Thêm 395km cao tốc, tổng chiều dài toàn mạng lưới đạt 3.345km

Chiều 15/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã tích cực triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải và các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc.

Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài tuyến chính cao tốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật lên 3.345km. Đặc biệt, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được đưa vào khai thác, thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Bộ Xây dựng tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình và công tác nghiệm thu; đồng thời tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đã tham gia, tổ chức 39 đợt công tác do lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ chủ trì. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng trực tiếp tổ chức khoảng 68 đợt kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Cùng với tiến độ thi công đường cao tốc, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong số 21 trạm đã ký hợp đồng, toàn bộ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; 20 trạm đã khai thác hoàn chỉnh và đưa vào khai thác các công trình dịch vụ công thiết yếu. Trạm còn lại tại Km144 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu trong năm 2026.

Tăng tốc chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt trọng điểm

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án, đồng thời tích cực thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ về triển khai nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập và điều chỉnh một số nội dung tại các nghị quyết liên quan.

Bộ cũng đã hoàn thành chương trình giới thiệu, lựa chọn nhà thầu tư vấn (Roadshow) và thống nhất chỉ định thầu 4 gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án thành phần 2; đồng thời thúc đẩy các công việc liên quan đến tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Công tác phối hợp với các địa phương trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cũng được chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án.

Đối với dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 24/8/2026. Ngày 17/9/2026, Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng thẩm định dự án. Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện thủ tục để trình Hội đồng thẩm định, dự kiến phê duyệt trong tháng 10/2026. Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành các quy định về quản lý chi phí và định mức dự toán, làm cơ sở triển khai dự án.

3 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai 8 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. (Ảnh minh hoạ).

Xử lý 9 dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Song song với việc thúc đẩy các dự án mới, Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với 9 dự án tồn đọng, kéo dài thuộc phạm vi quản lý, gồm 4 dự án đường sắt, 3 dự án đường bộ và 2 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quyết toán, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí vốn, xử lý kết luận thanh tra, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh tiến độ và xác định phương án tiếp tục đầu tư hoặc chuyển giao dự án.

Đến nay, các nội dung này đã được xử lý hoặc được cấp có thẩm quyền thống nhất phương án giải quyết. Các dự án cũng được Bộ Tài chính cập nhật vào Nhóm 1 trên Hệ thống 751, là nhóm dự án không còn khó khăn, vướng mắc. Kết quả này góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo cơ sở để các chủ đầu tư và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu; tổ chức thi công khoa học, linh hoạt để hoàn thành các hạng mục còn lại như đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bộ cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai 8 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, bảo đảm hoàn thành đồng bộ các công trình và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cùng với đó, Bộ tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, việc tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và tái định cư. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu được đôn đốc tăng cường nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành Xây dựng, giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức xây dựng áp dụng cho các công trình giao thông trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án theo quy định. Đồng thời, triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.