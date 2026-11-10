Đưa vào khai thác đôi tàu du lịch kết nối Hà Nội-Thái Nguyên từ ngày 14/11

Đôi tàu khách QT1/QT2 kết nối Hà Nội-Lưu Xá (Thái Nguyên) chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 14/11/2026, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Theo thông tin từ ngành đường sắt, đôi tàu QT1/QT2 được tổ chức chạy định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, hướng tới phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.

Đây là sản phẩm du lịch được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa vận tải đường sắt và phương tiện ô-tô trung chuyển, tạo điều kiện để hành khách lựa chọn hành trình tham quan trong ngày hoặc lưu trú qua đêm tại Hà Nội và Thái Nguyên.

Điểm nhấn của sản phẩm là không gian trải nghiệm văn hóa trà ngay trên hành trình tàu hỏa. Đoàn tàu được bố trí 5 toa xe khách ghế ngồi mềm và 1 toa xe cộng đồng. Tại toa xe cộng đồng, hành khách có thể tham gia giao lưu nghệ thuật, thưởng thức trà xanh và khám phá các sản phẩm ẩm thực được chế biến từ trà, đặc sản gắn liền với thương hiệu chè Thái Nguyên.

Thưởng thức trà xanh và khám phá các sản phẩm ẩm thực từ trà là một trong những trải nghiệm được giới thiệu trên đôi tàu du lịch QT1/QT2. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Đây không chỉ là hoạt động bổ sung tiện ích trên phương tiện vận tải mà còn góp phần đưa giá trị văn hóa trà đến gần hơn với du khách, tạo điểm nhấn riêng cho sản phẩm du lịch đường sắt kết nối hai địa phương.

Trên hành trình, tàu QT1/QT2 thực hiện đón, trả khách tại 5 nhà ga, gồm: Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá.

Cụ thể, tàu QT1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút, đến ga Lưu Xá lúc 8 giờ 25 phút. Ở chiều ngược lại, tàu QT2 khởi hành từ ga Lưu Xá lúc 8 giờ 50 phút và về đến ga Hà Nội lúc 10 giờ 50 phút.

Tại các ga đến, ô-tô trung chuyển được bố trí để phục vụ nhu cầu tham quan các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn theo lịch trình riêng của hành khách hoặc chương trình tour trọn gói đã đăng ký.

Đa dạng lựa chọn, nhiều chính sách ưu đãi giá vé

Đôi tàu QT1/QT2 dừng đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá, tạo thuận lợi cho hành khách tham gia hành trình du lịch liên kết vùng. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Giá vé toàn chặng Hà Nội-Lưu Xá được niêm yết ở mức 180.000 đồng/vé. Bên cạnh hình thức mua vé tàu thông thường, hành khách có thể lựa chọn tự tổ chức hành trình hoặc đăng ký các chương trình du lịch trọn gói, phù hợp với nhu cầu và thời gian của từng nhóm khách.

Nhằm khuyến khích người dân và du khách trải nghiệm sản phẩm mới, ngành đường sắt triển khai một số chính sách ưu đãi. Theo đó, khách mua vé theo nhóm 3 người được áp dụng mã M2T1 (mua 2 vé, tặng 1 vé); nhóm 6 người áp dụng mã M4T2 (mua 4 vé, tặng 2 vé). Đối với đoàn khách từ 7 người trở lên, mức giảm giá từ 15% đến 30%, tùy số lượng khách và thời điểm mua vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Vé tàu được bán trên các hệ thống điện tử chính thức của ngành đường sắt tại các địa chỉ dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn; ứng dụng bán vé trên thiết bị di động, tại các nhà ga và đại lý. Hành khách cũng có thể thanh toán thông qua các ví điện tử, ứng dụng ngân hàng và nền tảng VNeID theo các phương thức được hỗ trợ.

Đối với các đoàn khách có nhu cầu đăng ký tour du lịch trọn gói trong ngày vào dịp cuối tuần, Ga Hà Nội bố trí đầu mối tư vấn qua điện thoại.

Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng

Hành khách trải nghiệm hành trình du lịch bằng đường sắt trên tuyến Hà Nội-Lưu Xá (Thái Nguyên). (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Việc đưa đôi tàu QT1/QT2 vào khai thác là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm vận tải hành khách gắn với phát triển du lịch, khai thác hiệu quả hơn lợi thế của mạng lưới đường sắt hiện có. Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, hành trình tàu hỏa được phát triển thành một sản phẩm trải nghiệm, kết hợp vận chuyển, giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và tham quan điểm đến.

Đối với Thái Nguyên, tuyến tàu mở thêm cơ hội kết nối các điểm du lịch, quảng bá văn hóa trà và hình ảnh địa phương tới du khách từ Hà Nội cũng như các địa bàn lân cận. Với Hà Nội, sản phẩm góp phần đa dạng hóa lựa chọn du lịch ngắn ngày, đồng thời mở rộng không gian liên kết với các địa phương trong vùng.

Sự phối hợp giữa ngành đường sắt và cơ quan quản lý du lịch địa phương trong xây dựng, tổ chức vận hành sản phẩm cũng cho thấy vai trò của liên kết giữa các lĩnh vực giao thông, du lịch và dịch vụ trong phát triển kinh tế địa phương.

Việc khai thác hiệu quả đôi tàu QT1/QT2, cùng với chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối các điểm đến, sẽ là những yếu tố quan trọng để hình thành sản phẩm du lịch đường sắt có sức hấp dẫn, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và tăng cường liên kết kinh tế giữa Hà Nội và Thái Nguyên.