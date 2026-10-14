Đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Lễ ra mắt và đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đoàn tàu hoạt động hằng ngày, mỗi ngày có 1 chuyến từ Ga Sài Gòn đi Nha Trang và 1 chuyến chiều ngược lại. Cụ thể, tàu SNT2 xuất phát từ Ga Sài Gòn lúc 21h45, đến ga Nha Trang lúc 5h40 ngày hôm sau. Tàu SNT1 khởi hành từ Ga Nha Trang lúc 20h20, đến Ga Sài Gòn lúc 5h ngày hôm sau. Trên hành trình, tàu dừng đón, trả khách tại các ga: Dĩ An, Biên Hòa và Tháp Chàm. Giá vé dao động từ hơn 350 ngàn đồng đến trên 850 ngàn đồng; giá vé có thể thay đổi tùy ngày đi và loại chỗ ngồi, giường nằm, tầng, khoang và được niêm yết công khai.

Đội ngũ trưởng tàu, tiếp viên được lựa chọn, đào tạo kỹ lưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của đoàn tàu là không gian nội thất được đổi mới theo phong cách hiện đại, với tông màu kem sữa kết hợp sắc xanh gợi không gian biển. Các hạng mục nội thất được bố trí thông thoáng, thuận tiện; chăn, drap, gối, đệm và rèm cửa sổ được thay mới, góp phần nâng cao sự thoải mái cho hành khách.

Đoàn tàu có nhiều cải tiến về nội thất, tiện nghi và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách. Ảnh: ĐVCC

Hệ thống chiếu sáng, âm thanh được nâng cấp. Đáng chú ý, toa xe 11907 được trang bị hệ thống dẫn gió điều hòa không khí, giúp giảm tiếng ồn và cho phép hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Các toa xe được cải tạo đồng bộ còn có wifi tốc độ cao, camera an ninh giám sát 24/7. Không gian check-in với poster được bố trí trên các toa giường nằm mềm loại 24 giường; máy bán hàng tự động cũng được đưa vào sử dụng nhằm bổ sung tiện ích phục vụ hành khách.

Đoàn tàu có nhiều cải tiến về nội thất, tiện nghi và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh cải thiện cơ sở vật chất, đoàn tàu chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Toa ăn uống được bố trí ở vị trí trung tâm, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển và sử dụng dịch vụ. Đội ngũ trưởng tàu, tiếp viên được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp; đồng thời, đồng phục được thiết kế riêng theo hướng chuyên nghiệp, thanh lịch. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của nhân viên cũng góp phần hỗ trợ hành khách quốc tế.

Đoàn tàu có nhiều cải tiến về nội thất, tiện nghi và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách. Ảnh: ĐVCC

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) là điểm đến du lịch biển thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Việc cải tạo, nâng cấp đoàn tàu SNT1/SNT2 góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng, tham quan, đồng thời tăng sức hấp dẫn của vận tải đường sắt trên tuyến này.