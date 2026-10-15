Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.T.

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý III/ 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra vào chiều 15/10, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác 395 km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai các dự án đường sắt, cảng hàng không và các công trình hạ tầng chiến lược. Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực phát triển.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã tích cực triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt.

Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Bộ Xây dựng tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình và công tác nghiệm thu; đồng thời tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đã tham gia, tổ chức 39 đợt công tác do lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ chủ trì. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng trực tiếp tổ chức khoảng 68 đợt kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Cùng với tiến độ thi công đường cao tốc, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong số 21 trạm đã ký hợp đồng, toàn bộ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; 20 trạm đã khai thác hoàn chỉnh và đưa vào khai thác các công trình dịch vụ công thiết yếu. Trạm còn lại tại Km144 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu trong năm 2026.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án, đồng thời tích cực thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ về triển khai nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập và điều chỉnh một số nội dung tại các nghị quyết liên quan.

Bộ cũng đã hoàn thành chương trình giới thiệu, lựa chọn nhà thầu tư vấn (Roadshow) và thống nhất chỉ định thầu 4 gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án thành phần 2; đồng thời thúc đẩy các công việc liên quan đến tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Công tác phối hợp với các địa phương trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cũng được chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án.

Đối với dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 24/8/2026. Ngày 17/9/2026, Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng thẩm định dự án. Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện thủ tục để trình Hội đồng thẩm định, dự kiến phê duyệt trong tháng 10/2026. Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành các quy định về quản lý chi phí và định mức dự toán, làm cơ sở triển khai dự án.