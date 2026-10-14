Đưa vào hoạt động đoàn tàu du lịch chất lượng cao SNT1/SNT2 chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt (Tập đoàn Đường sắt Việt Nam) vừa tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu du lịch chất lượng cao SNT1/SNT2 chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang. Theo lịch trình, tàu SNT2 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm sau; tàu SNT1 khởi hành từ ga Nha Trang lúc 20 giờ 20 phút và đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ sáng hôm sau.

Lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng tổ phục vụ trên tàu.

Đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang được cải tạo với hệ thống chiếu sáng, âm thanh được nâng cấp; các toa xe cải tạo đồng bộ được trang bị wifi phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí; cùng hệ thống camera giám sát an ninh 24/7 góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ và bảo đảm an toàn.

Nội thất trên tàu được trang bị hiện đại.

Tàu SNT2 khởi hành từ ga Sài Gòn.

Điểm mới của đoàn tàu SNT1/SNT2 không chỉ ở diện mạo bên ngoài mà còn ở không gian, tiện nghi và phong cách phục vụ. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã lựa chọn 32 toa xe, gồm các toa khoang 4 giường, khoang 6 giường và toa phục vụ ăn uống để nâng cấp, cải tạo nội, ngoại thất. Không gian bên trong tàu được thiết kế theo phong cách hiện đại; chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới. Riêng toa xe được trang bị hệ thống dẫn gió điều hòa không khí mới nhằm giảm tiếng ồn, đồng thời tạo điều kiện để hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Toa phục vụ ăn uống được bố trí ở vị trí trung tâm đoàn tàu để hành khách thuận tiện tiếp cận.

Đoàn tàu đi vào hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách, góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch bằng đường sắt trên hành trình này.