Đưa vào hoạt động 5 phương tiện chữa cháy, cứu nạn khẩn cấp trên hồ Thác Bà

Ngày 3/11, Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, việc đưa vào hoạt động 5 ca nô, xuồng máy giúp nâng cao năng lực ứng phó sự cố, tai nạn trên hồ Thác Bà.

Clip: Lào Cai đưa vào hoạt động 5 ca nô, xuồng máy phục vụ chữa cháy, cứu nạn trên hồ Thác Bà

Dàn phương tiện gồm 1 ca nô chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công suất 400 HP, dài 10,3m, rộng 2,8m, sức chở 8 người và 4 xuồng máy có công suất từ 30 - 100 HP.

Ca nô chữa cháy được trang bị đồng bộ các thiết bị chuyên dụng như máy bơm chữa cháy, lăng vòi công suất lớn, phao cứu sinh và trang phục cứu nạn, cứu hộ. Phương tiện có tốc độ cao, khả năng vận hành linh hoạt trên địa hình sông, hồ, ngòi; đồng thời có thể hút, tiếp nước chữa cháy trực tiếp từ mặt nước lên bờ.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đưa vào hoạt động 5 ca nô, xuồng máy phục vụ chữa cháy, cứu nạn trên hồ Thác Bà.

Đặc biệt, thiết kế cửa cứu nạn, cứu hộ giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tiếp cận hiện trường, triển khai phương án ứng cứu nhanh chóng, kịp thời.

Hồ Thác Bà có diện tích mặt nước rộng, địa hình sông nước phức tạp, nhiều khu vực khó tiếp cận bằng đường bộ. Việc bổ sung các phương tiện chuyên dụng có tính cơ động cao sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố, tai nạn, cháy, nổ trên tuyến đường thủy nội địa.

Ngay sau lễ hạ thủy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã vận hành thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật toàn bộ phương tiện.